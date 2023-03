Angola perde com Ghana na corrida ao CAN´2024

A Selecção Nacional de futebol perdeu, nesta quinta-feira, diante da congénere do Ghana, por 0-1, em jogo da terceira jornada do grupo E, disputado em Kumasi, para as qualificativas ao Campeonato Africano de 2024.

O golo do adversário foi marcado no último minuto dos seis de descontos, por Antoine Semenyo.

Com este resultado, o Angola desce para a terceira posição da classificação com quatro pontos, os mesmos que a República Centro-Africana, segunda, que hoje venceu o Madagáscar, por 3-0.

O Ghana soma agora sete pontos, numa altura em que Angola fica obrigada a vencer o último confronto de segunda-feira, dia 27, no estádio 11 de Novembro, em Luanda, para garantir presença no CAN da Côte d’Ivoire, previsto para este ano, mas transferido para o próximo.MC