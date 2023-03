Angola e Brasil preparam Comissão Mista para reforço da cooperação

Angola e Brasil realizam, a 5 de Abril deste ano, em Brasília, a próxima sessão da Comissão Mista, para o aprofundamento das relações diplomáticas e de cooperação bilateral.

Para a preparação e concretização deste evento, o ministro angolano das Relações Exteriores, Téte António, manteve, quarta-feira, uma conversa telefónica com o ministro dos Negócios Estrangeiros da República Federativa do Brasil, segundo uma nota de imprensa chegada esta quinta-feira à ANGOP.

Durante o contacto telefónico, os dois governantes falaram das relações políticas privilegiadas entre Angola e o Brasil, proximidades geográficas e culturais que unem os dois países e povos, assim como abordaram questões relacionadas com a Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP).

Entre os temas tratados, destaca-se o reforço do pilar económico proposto por Angola, através da criação de uma estrutura dedicada ao assunto dentro do secretariado da organização.

Na ocasião, o governante brasileiro manifestou o interesse de relançar a parceria estratégica com Angola, apostando numa forte carteira de investimentos, estimada em 1,7 mil milhões de euros, para os sectores de energia, agro-indústria, farmacêutica, construção e turismo.

Esta cooperação inclui também o programa de cultivo de arroz, associado a um projecto agro-industrial de arroz, milho e feijão, da empresa brasileira Ruzene, em parceria com a angolana Sílaba, que está a ser estruturado financeiramente com um banco angolano.

Consta também da agenda brasileira, o desenvolvimento agrícola de perímetros irrigados, tendo em vista os projectos do Governo angolano para o combate à seca no Cunene e a experiência deste país na irrigação e apoio à agricultura familiar.

De acordo com o ministro angolano das Relações Exteriores, Téte António, a experiência do Brasil no sector da Agro-pecuária é bem-vinda, por ajudar a promover e aprofundar a cooperação neste domínio.

A cooperação entre Angola e o Brasil começou a desenhar-se no dia 11 de Junho de 1980, com a assinatura do Acordo de Cooperação Económica, Científica e Técnica.

No âmbito desse acordo, os dois países desenvolveram a cooperação nas áreas da defesa, saúde, cultura, administração pública, formação profissional, educação, meio ambiente, desporto, estatística e agricultura.

Angola e o Brasil têm, igualmente, trabalhado para o reforço e aprofundamento do seu relacionamento no âmbito da CPLP, com realce para as questões dos acordos de mobilidade, facilitação de investimento e da dupla tributação.