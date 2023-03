O Fim da Disciplina de Mercado para os Bancos?

Num artigo de opinião bastante crítico da ação da secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, o conselho editorial do Wall Street Journal escreveu que os reguladores financeiros americanos ignoraram o seu próprio sistema de regras pós-2008 para conter o último pânico bancário. E na terça-feira, a secretária do Tesouro, Janet Yellen, rasgou tudo ao anunciar uma garantia de fato de todos os US$ 17,6 trilhões em depósitos bancários dos EUA. As ações dos bancos regionais subiram, mas é importante entender o que esse ímpeto significa: o fim da disciplina de mercado no setor bancário dos EUA.

“A nossa intervenção foi necessária para proteger o sistema bancário dos Estados Unidos como um todo”, disse Yellen na convenção da American Bankers Association. “E ações semelhantes podem ser justificadas se instituições menores experimentarem corridas de depósitos que representem o risco de contágio.”

Dodd-Frank permite que a Federal Deposit Insurance Corp. garanta depósitos não segurados sob sua exceção de “risco sistêmico”. Mas os bancos devem falhar para que a exceção se aplique e o risco sistêmico seja genuíno. Os reguladores estenderam essa exceção com o SVB e o Signature, e a secretária do Tesouro agora deixa claro que vai estendê-la novamente para evitar novas corridas aos bancos sob sua supervisão. A Sra. Yellen iria receber críticas no Congresso se ela declarasse explicitamente uma garantia para todos os depósitos não garantidos, mas agora isso está claramente implícito.

Mas por que ela sente a necessidade de fornecer tal garantia se “a situação está se estabilizando e o sistema bancário dos EUA continua sólido”, como ela disse? Talvez porque os depositantes e investidores bancários temam que o problema nos bancos seja mais amplo do que ela afirma.

Um sistema financeiro estável requer padrões de capital claros e transparentes, regulamentação sólida e, acima de tudo, disciplina de mercado para punir comportamentos imprudentes. O pânico atual mostrou que nada disso existe nos EUA.

Os padrões de capital ponderados pelo risco fizeram os bancos parecerem mais saudáveis do que são. A arquitetura regulatória Dodd-Frank falhou em proteger contra o risco da taxa de juros que colocou os bancos Silicon Valley Bank, Signature e First Republic em apuros. A disciplina de mercado caiu drasticamente com a criação de bancos grandes demais para falir como parte de Dodd-Frank. Agora Yellen está jogando fora a disciplina residual, dizendo até mesmo aos depositantes sem seguro que eles não precisam se preocupar.

As consequências serão de longo alcance, mesmo que o dano não seja imediatamente claro. Os executivos dos bancos não terão incentivo para administrar de forma conservadora se souberem que seus depósitos não correm o risco de desaparecer. Grandes depositantes terão menos probabilidade de espalhar o seu dinheiro em vários bancos. Os depósitos e o risco podem ficar mais concentrados em bancos mal geridos que oferecem mais benefícios aos clientes, como aconteceu no SVB.

Permitir que os depositantes não segurados no SVB e no Signature tivessem um corte de cabelo (perdas financeiras) modesto teria proporcionado uma disciplina de mercado útil. A administração está fazendo o oposto. Está criando um risco moral que semeará problemas futuros ao encorajar um comportamento mais arriscado por parte da administração do banco e reduzir a cautela entre depositantes, investidores e credores.

A Administração apresenta a sua intervenção como pontual. Mas uma vez que os reguladores fazem algo, eles criam a expectativa do mercado de que farão novamente. E se não o fizerem, o consequente pânico do mercado invariavelmente os impulsionará. Os funcionários de Biden estão cruzando um Rubicão aqui e o fazem essencialmente por decreto, sem a aprovação do Congresso.

Os reguladores estão muito acostumados a fazer o que quiserem durante os pânicos do mercado, alcançando um poder extraordinário mesmo em situações não emergenciais. A Sra. Yellen pode ter reforçado a confiança nos bancos de médio porte, mas o custo de sua garantia será um sistema bancário americano menos sólido e seguro.

Por Editorial Board WSJ