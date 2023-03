O Fed aumenta os juros, mas concorda com maior incerteza na economia após estresse bancário

O Federal Reserve aprovou outro aumento de 25 pontos percentuais nas taxas de juros, mas sinalizou que a turbulência no sistema bancário pode encerrar a sua campanha de aumento de taxas mais cedo do que parecia provável há duas semanas.

A decisão de quarta-feira marcou a nona alta consecutiva do Fed para combater a inflação. O Fed aumentará a taxa referencial de fundos federais para uma faixa entre 4,75% e 5%, o nível mais alto desde setembro de 2007.

As autoridades enviaram um sinal de que podem parar de aumentar as taxas de juros em breve em sua declaração de política pós-reunião. “O comitê antecipa que alguma política adicional pode ser apropriada”, disse o comunicado. As autoridades retiraram uma frase usada nas oito declarações anteriores que dizia que o comité antecipava que “aumentos contínuos” nas taxas seriam apropriados.

A declaração de política mencionou que é muito cedo para avaliar o impacto do recente estresse bancário na economia. “O sistema bancário dos EUA é sólido e resiliente”, disse o comunicado. “Os desenvolvimentos recentes provavelmente resultarão em condições de crédito mais apertadas para famílias e empresas e pesarão na atividade económica, nas contratações e na inflação. A extensão desses efeitos é incerta”.

As autoridades do Fed reconheceram o risco de serem forçadas a lidar com dois problemas simultaneamente – instabilidade financeira e inflação. Elas disseram que usariam ferramentas de empréstimo de emergência, como as divulgadas neste mês, para estabilizar os mercados de crédito, para que possam continuar a aumentar as taxas de juros ou mantê-las em níveis mais altos para combater a inflação.

Em entrevista coletiva após a decisão, o presidente do Fed, Jerome Powell, disse que os formuladores de políticas consideraram manter as taxas estáveis, mas optaram por aumentá-las devido a sinais de inflação e atividade econômica ainda altas.

Essa turbulência oferece a evidência mais forte até agora de repercussões das taxas de juro mais altas para a economia em geral. A turbulência serviu como um forte lembrete dos perigos enfrentados pelas autoridades do Fed, reguladores, legisladores e a Casa Branca, enquanto tentam conter a inflação, que atingiu a maior alta em 40 anos.

Os formuladores de políticas dos EUA amorteceram o choque econômico criado pela pandemia de Covid-19 em 2020 e 2021, fornecendo ampla ajuda financeira e dinheiro barato. O Congresso e a Casa Branca delegaram amplamente a tarefa de domar as pressões sobre os preços ao Fed.

A taxa de fundos federais influencia outros custos de empréstimos em toda a economia, incluindo taxas de hipotecas, cartões de crédito e empréstimos para automóveis. O Fed tem aumentado as taxas para reduzir a inflação ao desacelerar o crescimento económico.

Duas semanas atrás, Powell deu a entender que as autoridades iriam debater se aumentariam as taxas em um quarto de ponto ou meio ponto depois que relatórios mostraram que as contratações, os gastos e a inflação estavam mais fortes no início deste ano do que eles pensavam na época da reunião de 31 de janeiro. “Nada nos dados me sugere que apertamos demais”, disse Powell em 7 de março perante o Comitê Bancário do Senado.

O aumento de um quarto de ponto percentual do Fed em relação à meta estava mais ou menos em linha com as expectativas, apesar da sensação de que o banco central poderia também recuar na sua política de aumento de juros para avaliar mais completamente o impacto da recente crise bancária global.

Os mercados financeiros inicialmente recuperaram com a notícia. Mas isso não durou, com todos os principais índices fechando no vermelho. Os investidores podem ter ficado assustados com os comentários do presidente do Fed, Jerome Powell, que disse a repórteres durante a conferência de imprensa pós-decisão que um corte na taxa de juros neste ano não fazia parte da “expectativa básica” do banco central. Ele também se recusou a dizer se a turbulência bancária prejudicou o seu objetivo de alcançar um “pouso suave para a economia” – o que significa que a inflação esfria sem que a economia entre em recessão.

Os investidores podem ter ficado ainda mais assustados com os comentários da secretária do Tesouro, Janet Yellen. Ela disse em audiência no Senado na quarta-feira que não está a considerar formas de garantir todos os depósitos bancários, como alguns defendem como forma de restaurar a confiança no sistema.

O Dow Jones Industrial Average caiu 530 pontos ou 1,6% para fechar em 32.030. O S&P 500 e o Nasdaq Composite também fecharam em baixa de 1,6%.