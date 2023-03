O colapso do Credit Suisse pode afetar um dos maiores centros de commodities do mundo

As empresas de commodities na Suíça estão preocupadas com o fato da aquisição do Credit Suisse Group AG vir a ter um impacto negativo no seu setor.

Os principais bancos suíços desempenharam um papel fundamental no estabelecimento da Suiça como um dos principais centros de commodities do mundo, fornecendo às empresas crédito vital para adquirir, armazenar e transportar matérias-primas. Anunciou a agência de notícias Bloomberg.

No FT Commodities Global Summit em Lausanne esta semana, teme-se que a recente turbulência financeira e a combinação dos dois maiores bancos do país possam restringir esses serviços a pequenos comerciantes.

“Não é realmente algo que vemos como positivo, algo assim que impacta o mercado de commodities”, disse Craig Dean, chefe da grande trader de metais Gerald Group. “O Credit Suisse é um bom banco de commodities para nós e esperamos que eles simplesmente não desapareçam.”

Se houver um impacto, será desigual. As maiores tradings independentes têm acesso a recursos financeiros diversificados internacionalmente. O Trafigura Group, por exemplo, disse que usou 140 bancos no ano financeiro de 2022.

Mas as empresas menores tendem a ter um punhado de relacionamentos importantes. Nos centros de Genebra, Zug e Lausanne, o Credit Suisse, o UBS Group AG e os bancos cantonais do país fornecem uma parcela significativa das linhas de crédito dos comerciantes.

“Provavelmente estou mais preocupado com o lado comercial de pequenos comerciantes de nicho ou, de forma mais geral, de pequenas e médias empresas na Suíça, que normalmente dependem desses dois bancos”, disse o diretor financeiro do Mercuria Group, Guillaume Vermersch. “Eles podem estar mais em vigor nos próximos meses.”

A disponibilidade de financiamento comercial já havia diminuído nos últimos anos quando os principais provedores ABN Amro Bank NV e BNP Paribas SA se retiraram do setor. Com a recente consolidação entre os bancos de commodities, a perda do Credit Suisse pode significar mais problemas para empresas comerciais menores.