Coreia do Norte dispara vários mísseis de cruzeiro na costa leste, diz Coreia do Sul

Por Soo-hyang Choi

SEUL (Reuters) – A Coreia do Norte disparou vários mísseis de cruzeiro ao largo de sua costa leste nesta quarta-feira, ao mesmo tempo em que Coreia do Sul e Estados Unidos realizavam exercícios conjuntos, disseram militares sul-coreanos.

Os mísseis foram disparados por volta das 10h15 (horário local) da província de Hamgyong Sul, disse o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul (JCS).

Não ficou imediatamente claro quantos projéteis foram disparados e exatamente de que tipo eram.

Os lançamentos ocorreram três dias depois que a Coreia do Norte disparou um míssil balístico de curto alcance em direção ao mar ao largo de sua costa leste.

Pyongyang há muito se irrita com os exercícios conduzidos pelas forças sul-coreanas e norte-americanas, dizendo que eles estão se preparando para uma invasão da Coreia do Norte, e disparou os mísseis no mar enquanto os exercícios estavam em andamento.

Coreia do Sul e Estados Unidos rejeitam as alegações da Coreia do Norte e dizem que os exercícios são puramente defensivos.

Os militares estavam em alerta máximo e autoridades de inteligência sul-coreanas e norte-americanas estavam analisando detalhes dos mísseis, disse o JCS.

A agência de notícias sul-coreana Yonhap informou que os lançamentos de quarta-feira podem ter envolvido mísseis de cruzeiro estratégicos norte-coreanos. “Estratégico” é normalmente usado para descrever armas com capacidade nuclear.

Os aliados devem concluir 11 dias de exercícios, chamados de “Escudo da Liberdade 23”, na quinta-feira.