Primeira-dama destaca papel da Muhatu Energy

A Primeira-dama da República, Ana Dias Lourenço, apontou, esta terça-feira, em Luanda, a rede Muhatu Energy Angola como potencial criadora de centro de excelência para as mulheres.

Ana Dias Lourenço falava na cerimónia de lançamento do programa de Mentoring da Rede “Muhatu Energy Angola”, que visa trabalhar com mulheres experientes do ramo petrolífero para impulsionar a progressão das suas carreiras, bem como incentivar novos talentos a aderir a especialidade.

Disse tratar-se de uma iniciativa louvável e admirável, por criar oportunidades de carreira e incentivar o desenvolvimento da liderança no seio das mulheres no ramo dos petróleos.

A rede, afirmou a Primeira-dama, nasceu para impulsionar, capacitar e dar visibilidade às mulheres deste sector.

“Infelizmente precisamos sempre recordar ao mundo que a mulher é uma peça fundamental para, em conjunto com os homens, fazer do mundo mais produtivo, feliz e mais importante”, frisou.

A Muhatu Energy Angola é uma iniciativa de mulheres afectas ao sector petrolífero, para a promoção de oportunidades de carreira e impulsionar talentos.

Oficialmente criada em Março de 2022, com apoio de empresas petrolíferas, conta com 73 mentoradas e 45 mentores.ML/ART