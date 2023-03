BNA mexe na taxa de juro e fixa em 17%

O Comité de Política Monetária do Banco Nacional de Angola (CPM) decidiu, esta terça-feira, alterar a taxa básica de juro, passando de 18% para 17%, uma mexida feita depois da redução do mês de Janeiro deste ano.

A taxa de juro da facilidade permanente de decência de liquidez também passou de 18% para 17%, enquanto a taxa de juro permanece de absorção de liquidez de 14% para 13,5%.

O Comité, de igual modo, procedeu a flexibilização das condições de liquidez no sistema financeiro, ajustando o período temporal para o cumprimento das reservas obrigatórias pelos bancos comerciais, passando da actual base fixa diária para uma média de cumprimento quinzenal.

O governador do Banco Nacional de Angola, José de Lima Massano, justifica a decisão tomada no quadro da estratégia de continuar a influenciar a estabilidade de preços na economia e assegurar um curso de inflação em linha com os objectivos de médio prazo.

Os coeficientes em moeda nacional e estrangeira, mantiveram-se inalterados 17% e 22%, respectivamente.

Quanto as projecções de crescimento do Produto Interno Bruto, o BNA também mantém inalterada em torno de 3,3%, e da taxa de inflação, que, no final do ano, deverá situar-se entre 9% e 11%, conforme dados divulgados na sessão de Janeiro do Comité de Política Monetária.

Dados mais recentes da inflação no país apontam a manutenção da trajectória descendente que se observa desde Fevereiro de 2022.

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, em Fevereiro de 2023, a taxa de inflação fixou-se em 11,54%, sendo o nível mais baixo, desde Setembro de 2015.

Mas, os preços, em termos mensais, aumentaram 0,86%, tendo as maiores variações ocorridas nas classes de saúde (1,88%), vestuário e calçado (1,86%), bens e serviços (1,41%) e hotéis, cafés e restaurantes (1,33%).NE