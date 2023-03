Angola conquista ouro e bronze no circuito da Zona VI

A dupla masculina Edson Figueiredo e Bruno Makili conquistou, na noite de domingo, a medalha de ouro, no circuito da zona VI de África em voleibol de praia, disputado nas águas da Costa do Sol, em Maputo (Moçambique).

Na final, os angolanos derrotaram os anfitriões José Mondlane e Osvaldo Mungoi, por 2-1, com parciais de 12-21, 21-16 e 15-05, arrebatando assim os primeiros pontos do evento da zona, que conta para o ranking continental e qualificativo ao Campeonato Africano.

Figueiredo, actual campeão nacional, foi igualmente medalha de ouro no Campeonato Africano em 2015, enquanto Makili, estreia na selecção, é vice-campeão nacional e foi campeão do torneio internacional 11 de Novembro, no ano passado.

Depois de ter ficado quatro anos sem marcar presença em competições internacionais as duplas angolanas de volei de praia regressaram em grande nas provas da confederação africana.

Em femininos, a dupla composta por Sara Lemos e Catiana Magalhães conquistou e Maputo a medalha de bronze com vitória sobre Sara/Sayonara, por 2 setes a 1.

Estas atletas angolanas são campeãs nacionais invictas desde 2019 e vencedoras do torneio internacional 11 de Novembro em 2022.

A medalha de ouro, nesse sector, coube ao par Ana Sinaportar e Vanessa Muianga, que derrotaram as compatriotas Natália Intego e Ângela, por 2-0, com parciais de 21-15 e 21-18.

Este foi o sétimo título consecutivo da zona VI conquistado pela dupla moçambicana.

No mês de Abril começa o circuito 2023 com tour da Namíbia. na praia de Mole, em Swakopmund, com a participação dos mesmos dez países desta região, nomeadamente Angola, Moçambique, Zimbabwe, África do Sul, Botswana, Zâmbia, Malawi, Eswatini, Lesotho e Namibia.

O combinado angolano chega ao país às 18h00 de terça-feira.MC