Primeiro advogado robô do mundo é processado

A DoNotPay, a startup que desenvolveu o primeiro advogado robô do mundo, está a ser acusada de exercer advocacia ilegalmente prestando um apoio aos clientes de má qualidade, tendo sido enganados sobre o produto.

A acusação, levantada num tribunal de São Francisco, na Califórnia, refere que a descrição do DoNotPay como o “primeiro advogado robô do mundo” é incorreta e ilegal, além de que o algoritmo está a prestar informações erradas.

A acusação sustenta-se em relatos como o de um cliente do DoNotPay que tentou usar o sistema para disputar duas multas de estacionamento, mas acabou por pagar ainda mais porque a empresa não respondeu a uma notificação e mesmo assim cobrou-lhe o serviço.

Jonathan Faridian é outro queixoso que recorreu à DoNotPay, mas a empresa falhou na entrega de cartas e os documentos que redigiu tinham uma ortografia e uma gramática tão incorretas que nem sequer puderam ser usados.

“Infelizmente para os seus clientes, o DoNotPay não é, na verdade, um robô, um advogado ou um escritório de advocacia. O DoNotPay não é formado em direito e não é supervisionado por nenhum advogado. O DoNotPay é apenas um site com um repositório de – infelizmente, abaixo do padrão – documentos legais que, na melhor das hipóteses, preenchem um improviso legal com base nas informações fornecidas pelos clientes”, lê-se no processo.

Joshua Browder, CEO da DoNotPay, defende-se dizendo que o advogado de acusação, Jay Edelson, é conhecido por perseguir agressivamente grandes empresas de tecnologia como Google, Apple e Amazon.

“Jay Edelson inspirou-me a começar o DoNotPay porque ele simboliza tudo o que está errado na advocacia”, escreveu Browder no Twitter, onde citou um processo de ação coletiva contra o Facebook em 2015, na qual a empresa de Edelson ganhou quase 100 milhões de euros, enquanto a maioria das pessoas elegíveis para compensação receberam pouco mais de 100 ou 200 euros.

A DoNotPay “nega respeitosamente as falsas alegações”.

A DoNotPay foi lançada em 2015 como uma startup focada no desenvolvimento de bots que ajudem os consumidores a não ter de pagar multas e comissões. De acordo com a empresa, os seus serviços já foram usados em três milhões de casos nos Estados Unidos e no Reino Unido.

Por Business Insider