Populações alertadas sob abertura das comportas de Cambanbe e Lauca

As comunidades que vivem nas zonas ribeirinhas do perímetro do baixo kwanza, nos municípios do Icolo e Bengo, Quiçama, Viana e Belas, em Luanda, estão em alerta para a possibilidades de cheias, devido à abertura, a partir de domingo (19), das comportas das barragens hidroeléctricas de Laúca e Cambanbe.

Segundo uma nota de imprensa do comando provincial do Serviço Nacional de Protecção Civil e Bombeiros (SNPCB), que Angop teve esta segunda-feira acesso, a alerta é dirigida as comunidades residentes nas localidades da Muxima (Quiçama), Sagwa, Cacuculo Cahango, Aldeia 107, Kaxicane, Cabala Bom Jesus (Icolo e Bengo), Calumbo (Viana), Barro Cuanza e Lombo (Belas).

“Devem as populações das zonas acima referenciadas estarem em alerta, posicionarem-se em zonas seguras e altas, quando verificarem o aumento do caudal do rio”, lê-se no documento.

A barragem de Cambambe, com uma potência instalada de 960 megawatts, está situada na província do Cuanza Norte e é uma das quatro centrais situadas no médio kwanza.

A Central Hidroelétrica de Laúca é uma central construída no rio Cuanza, entre as províncias de Malanje e Cuanza Sul. A instalação Laúca I gera energia, utilizando seis turbinas de 338 megawatts cada, totalizando capacidade de 2028 megawatts.

Abertura das comportas é de responsabilidade dos ambos complexos hidroeléctricos, um aumento dos níveis das águas, nas diversas albufeiras, fruto da regularidade das chuvas.

A última descarga ocorreu em Abril do ano findo, em curso, altura em que se assistiu a inundação dos campos cultivados ao longo das margens do rio, em diversas localidades.LDA/JG/AC