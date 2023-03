Netanyahu suaviza reforma do judiciário após ligação com Biden

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou nesta segunda-feira um abrandamento do plano de reforma do judiciário de seu governo de extrema-direita, uma tentativa aparente de acalmar mais de dois meses de protestos e questionamentos em todo o país declarados também por aliados ocidentais.

O anúncio seguiu um telefonema entre Netanyahu e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para buscar um compromisso e consenso na crise constitucional, mas foi desprezado pela oposição política de centro-esquerda e as manifestações se intensificaram.

O já abalado shekel caiu mais 0,4% em relação ao dólar. As ações de Tel Aviv sofreram queda de 0,3%. Alguns parlamentares da coalizão de Netanyahu classificaram as revisões como “capitulação”.

Com uma maioria parlamentar, Netanyahu parecia determinado a ratificar o pacote de reformas no recesso do Knesset em 2 de abril. Mas a maioria agora será arquivada até que o Parlamento se reúna em 30 de abril, disseram ele e seus parceiros da coalizão religiosa-nacionalista.

A legislação ainda prevista para ratificação nas próximas duas semanas afetaria o método de seleção de juízes de Israel – uma questão no centro da controvérsia, com críticos acusando Netanyahu de tentar restringir a independência dos tribunais.

O veterano primeiro-ministro – sob julgamento por acusações de corrupção que ele nega – insiste que busca o equilíbrio entre os ramos do governo.

Na conversa telefônica de domingo, Biden disse que apoiaria um acordo sobre a reforma do judiciário e incentivou verificações e contrapesos e a construção de um acordo amplo, segundo a Casa Branca.

Netanyahu assegurou ao presidente dos EUA sobre a saúde da democracia israelense, de acordo com o gabinete do primeiro-ministro.

Por Dan Williams