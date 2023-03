Petro falha quartos-de-final da Liga dos Campeões

O Petro de Luanda perdeu neste sábado com o JS Kabylie da Argélia, por 0-1, em jogo disputado no estádio Cinco de Julho, para a 5ª jornada da Liga de Clubes Campeões de África em futebol, deitando por terra qualquer possibilidade de qualificação para os quartos-de-final.

O golo do adversário foi marcado aos 90 minutos, por intermédio de Muaki, numa altura em que o empate abriria, ainda que remota, a hipótese de qualificação.

Posse de bola em 59 por cento, sete cantos contra três do adversário, além de maior percentagem de remates à baliza com intenção de golo demonstram bem o domínio do Petro, mais também a ineficácia de uma equipa tanto na defesa como no ataque.

O adversário optou por jogo passivo e das poucas vezes que jogou ao ataque quase marcou, não fosse as intervenções do guarda-redes Hugo Marques, que hoje podia bem ser o herói da partida caso não sofresse o golo já na ponta final do encontro, com a defesa toda desencontrada.

Na primeira parte, Gleison, Gilberto e Tiago Azulão, fundamentalmente estes dois últimos, tiveram várias oportunidades para desfazer a igualdade nula, mas nunca acertaram com à baliza.

Naquela altura de volume ofensivo dos tricolores, a formação argelina quase não constituía perigo, aguentando a pressão até ao intervalo, com nulo no resultado.

A segunda parte iniciou com Gilberto, novamente, a falhar uma grande oportunidade, seguindo-lhe o exemplo Tiago Azulão e o recém-entrado Yano.

Quando tudo indicava para um empate, resultado que colocaria a decisão para a última jornada, o Petro acabou consentindo um golo.

Com este resultado, o JS Kabylie da Argélia soma dez pontos, os mesmos que o Wydad Casablanca de Marrocos, que hoje empatou a zero bolas com o Vita Club de Kinshasa. As duas já estão qualificadas para os quartos-de-final no grupo A.

Petro e Vita Club jogam na derradeira ronda no estádio 11 de Novembro, em Luanda, apenas para cumprir calendário.MC