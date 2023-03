Trump diz que aguarda ser preso na terça-feira e convoca protestos

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump disse neste sábado que aguarda ser preso na terça-feira, enquanto promotores avaliam as acusações de suborno para silenciar uma estrela pornô, e pediu a seus apoiadores que protestem.

“Vazamentos ilegais de um escritório da promotoria distrital corrupto e altamente político de Manhattan… indicam que, sem que nenhum crime possa ser provado… o longe e distante candidato republicano e ex-presidente dos Estados Unidos da América será preso na terça-feira da próxima semana”, escreveu Trump no Truth Social.

Um porta-voz de Trump disse que o ex-presidente não foi notificado de qualquer prisão. Trump não apresentou evidências de vazamentos do escritório do promotor distrital e não discutiu as possíveis acusações em sua publicação.

“Protestem, recuperem nossa nação!” disse Trump, cujos apoiadores invadiram o prédio do Capitólio dos EUA em 6 de janeiro de 2021, na tentativa de anular sua derrota na eleição presidencial de 2020.

A investigação ocorre em um momento crítico, uma vez que Trump busca a indicação republicana para a presidência em 2024.

Nenhum presidente dos EUA – durante ou depois do mandato – já enfrentou acusações criminais. Trump disse que continuará fazendo campanha mesmo que seja acusado de um crime.

O porta-voz do promotor do distrito de Manhattan, Alvin Bragg, cujo escritório tem investigado um pagamento de 130 mil dólares que o ex-advogado pessoal de Trump, Michael Cohen, fez à atriz pornô Stormy Daniels, se recusou a comentar.

Por Luc Cohen e Karen Freifeld em Nova York