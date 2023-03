Governo quer maior envolvimento da sociedade na sensibilização dos pais

O secretário de Estado para a Acção Social, Lúcio Gonçalves Amaral, apelou hoje, sexta-feira, no município do Ambriz, província do Bengo, a participação da sociedade no processo de sensibilização e moralização dos pais faltosos e dos que se furtam às suas responsabilidades.

O governante que falava no acto central antecipado do Dia do Pai (19 de Março), frisou que o envolvimento da sociedade vai ajudar a mudar o comportamento e a mentalidade dos pais faltosos, pois pretende-se o exercício de uma paternidade responsável e comprometida em que o pai esteja sempre presente.

Considerou oportuno iniciar o diálogo sobre “Masculinidade Positiva” como antecâmara para fomentar a mudança de comportamentos e mentalidades, encorajar e envolver homens e rapazes nas acções de prevenção, na violência contra a criança, promoção da equidade e igualdade do género, assim como o empoderamento da mulher.

Essa acção destina-se igualmente a erradicar a masculinidade tóxica que se baseia num comportamento machista que gera acções de violência dos direitos da mulher e das crianças no seio familiar, com maior realce para o aumento de casos de fuga a paternidade, facto que constitui motivo de grande preocupação para o governo angolano.

Durante ano de 2022, disse, o INAC registou através da linha SOS criança 17 mil 725 casos de violência contra a criança, dos quais 4.935 casos de fuga a paternidade, 4.367 de violência física e 1.379 de violência sexual.

Diante dessa situação, sublinhou, torna-se necessário acabar com todas as formas de violência contra a criança, principalmente com a fuga à paternidade.

“O programa nacional de resgate de valores morais e cívicos veio reforçar o interesse do Executivo angolano em congregar todas as forças vivas e desenvolver acções destinadas a melhorar o ambiente social, comportamental e de segurança” pontualizou o responsável.

A instauração do Dia do Pai teve origem nos Estados Unidos da América, em 1909.

Reza a história que Sonora Luise, filha de um militar resolveu criar o Dia dos Pais motivada pela admiração que sentia pelo seu pai, William Jackson Smart. A festa foi ficando conhecida em todo o país e em 1972 foi oficializada.CJ/IF