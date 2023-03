Chelsea Dinorath e Selda vencem top Luanda

As artistas Chelsea Dinorath e Selda foram, na noite de sexta-feira, as grandes vencedoras do top rádio Luanda 2022, ao serem distinguidas com duas categorias, marcando o regresso do concurso cinco anos depois.

Chelsea Dinorath foi vencedora das categorias revelação e melhor voz feminina, ao passo que Selda foi melhor balada do ano e afrojazz.

O anúncio dos vencedores, que aconteceu na Tenda da Baía, foi antecedido de uma homenagem à cidade de Luanda, por um período de 40 minutos em “Cantares de Luanda”, com os artistas Nguami Maka, Euclides da Lomba, Maya Zuda, Claudeth Tichzungo, Lio Francis, Jojó Gouveia, Kanú André, Gelson Castro e Alexandra Bento, acompanhados pela Banda FM.

O concurso consagrou ainda na categoria versão do ano, Jojó Gouveia, Gospel, Miguel Buila, R&B, Biura e Dreezy, Rap, Deezy, Folclore, Baló Januário e voz masculina revelação, Anderson Mario.

Durante a gala de consagração dos mais queridos de Luanda foi atribuído aos grupos Ingomblock, afro beat fusion e Real Drogadinho, o prémio de melhor Kuduro do ano, enquanto Gabriel Tchiema recebeu o prémio Carreira.

Para melhor kizomba o público escolheu Nikila de Sousa, voz masculina, Halison Paixão, guetto Zouk, Gerilson Israel e melhor semba para Taxas e Tatá Almeida.

Os vencedores receberam diploma, medalha e um trofeu.

Mais de 600 pessoas presentes na gala vibraram e dançaram ao ritmo das músicas dos vencedores no final da gala.

Foram homenageados Rosa Rock, Noite e Dia, Nova Energia, Jorge Servante, Tito Paris, Bi-Max, os Djs Mania, Chico Viegas, Lutonda e o produtor Hochi Fu.

Viram também reconhecidos o seu trabalho a Casa de Cultura do Rangel “Nzinga Bande” e o Centro Cultural Kilamba.

A gala ficou ainda marcada por um momento de comoção, pelas breves palavras de agradecimento de Weza Caiu Mendes, viúva do músico Nagrelha falecido no ano passado, que também foi um dos homenageados desta noite.

O anúncio e a primeira fase de votação foram feitos em Novembro do ano passado.

Em Janeiro foram apresentados os artistas apurados para a fase seguinte e em Março os três mais votados, em cada categoria.

Esta edição foi marcada também pela alteração da data de realização, neste mês de Março, ao contrário do que acontecia anteriormente por ocasião do 25 de Janeiro, Dia da cidade de Luanda.

A organização informou que as próximas edições serão realizadas no âmbito das celebrações do dia da Rádio Luanda, 4 de Fevereiro.

Neste ano foram introduzidos o Conselho de Avaliação, presidido pela cantora Gersy Pegado e integrado por Maneco Vieira Dias, Salas Neto, Raimundo Salvador, Edson Macedo, Malaryah e Hamilton Domingos.

O concurso Top Rádio Luanda visa reconhecer e valorizar a arte através da qualidade das músicas produzidas e promover a identidade angolana.SJ/ART