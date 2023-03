Perspectivas económicas globais: uma recuperação frágil em 2023

O crescimento global em 2022 foi de 3,2%, cerca de 1,3 pontos percentuais mais fraco do que o esperado nas Perspectivas Económicas da OCDE de dezembro de 2021.

Os resultados foram particularmente fracos na região da Ásia-Pacífico nos últimos meses de 2022, com a produção estagnada no Japão, a atividade na China prejudicada devido a pandemia do COVID-19 e uma desaceleração no sector de tecnologia afectando a produção e as exportações. O crescimento também foi fraco na Europa, com quedas de produção em muitas economias da Europa Central e Oriental e indústrias de uso intensivo de energia, em meio a fortes efeitos adversos dos preços extremamente altos da energia. A principal surpresa positiva no final de 2022 veio dos Estados Unidos, com a continuação da resiliência do mercado de trabalho a compensar o impacto da subida das taxas de juro no investimento privado.

Além do G20, algumas economias emergentes e em desenvolvimento, que já enfrentavam dificuldades económicas após a pandemia do COVID-19 e o aumento dos preços de muitos produtos de base, também sentiram os efeitos negativos do aumento das taxas de juros nas economias avançadas no ano passado. Algumas economias em desenvolvimento na África, Ásia e nas Américas experimentaram graves recessões económicas e fortes pressões sobre a balança de pagamentos.

Indicadores recentes apontam actividade mais forte no início de 2023

Os dados iniciais de 2023 apontam para uma melhora nas perspectivas de crescimento nas principais economias. Os dados de atividade nos Estados Unidos surpreenderam positivamente em janeiro, e os mercados de trabalho seguem apertados em quase todas as economias do G20, incluindo a Europa, sustentando o consumo privado.

A confiança do consumidor começou a melhorar e os indicadores de pesquisas de negócios se estabilizaram ou recuperaram em todas as principais regiões. Em fevereiro, mais empresas relataram aumentos da produção, com saltos substanciais nos EUA, zona do euro, China e Reino Unido.

A melhora da atividade e do sentimento nas principais economias do G20 no início de 2023 se deve à queda dos preços globais de energia e alimentos, que impulsionam o poder de compra e devem ajudar a reduzir a inflação global, bem como ao esperado impacto positivo da reabertura da China no cenário global da atividade. A queda dos preços da energia reflete em parte o impacto das temperaturas amenas do inverno na Europa, ajudando a preservar os níveis de armazenamento de gás, bem como o menor consumo de energia em muitos países.

Os preços de alimentos e fertilizantes também caíram em relação ao pico do ano passado. No entanto, os preços da energia e dos alimentos permanecem bem acima dos níveis pré-pandêmicos, deixando muitas famílias de baixa renda ainda enfrentando pressões orçamentárias. A segurança alimentar e energética também continua frágil, especialmente nas economias e famílias emergentes e de baixa renda.

Os sinais do impacto de uma política monetária mais restritiva começaram a aparecer em partes do setor bancário, incluindo bancos regionais nos Estados Unidos. Em várias economias, o crescimento real e esperado do crédito desacelerou, tornando-se até negativo em algumas pesquisas recentes sobre empréstimos bancários, inclusive na área do euro. Isso se reflete na contração relacionada da ampla oferta monetária em várias economias importantes, após o forte crescimento observado durante a pandemia. O M2 agregado da oferta monetária dos EUA caiu recentemente em uma base anual pela primeira vez em mais de 60 anos. A valorização sustentada do dólar americano durante grande parte de 2022 foi parcialmente revertida, ajudando a reduzir os preços em moeda doméstica de alimentos e energia importados em muitos países.

Prevê-se que o crescimento permaneça moderado com a inflação diminuindo gradualmente

Prevê-se que o crescimento global permaneça abaixo da tendência em 2023-24, com a inflação a diminuir gradualmente à medida que o aperto rápido e sincronizado da política monetária global se faça sentir.

A reabertura total da China sustenta uma modesta revisão para cima das projeções de crescimento de 2023 das Perspectivas Económicas da OCDE, mas os benefícios de crescimento dessas mudanças provavelmente serão limitados ao curto prazo.

Prevê-se que o crescimento médio anual do PIB global em 2023 seja de 2,6%, recuperando para 2,9% em 2024, uma taxa próxima à tendência pré-pandêmica, mas abaixo da média em comparação com as décadas anteriores. O crescimento global projetado para 2023-24 seria mais fraco do que qualquer período de dois anos desde a crise financeira global, excluindo a queda no início da pandemia. Prevê-se que todas as economias do G20, excepto duas, tenham crescimento mais lento em 2023 do que em 2022, com a excepção da China e da Índia.

O crescimento em muitas outras economias de mercado emergentes, incluindo Brasil e África do Sul, deverá ser lento nos próximos dois anos, em torno de 1% ao ano em média. É provável que a atividade na Turquia seja significativamente prejudicada no início de 2023 por pesadas perdas dos terremotos recentes, mas se recuperará à medida que os gastos com reconstrução aumentarem, com crescimento anual de 2,8% em 2023 e 3,8% em 2024. Espera-se que a produção na Rússia caia neste ano e no próximo, à medida que o peso das sanções económicas e financeiras começa fazer-se sentir.

Riscos negativos predominam

Os riscos tornaram-se um pouco mais equilibrados nos últimos meses, mas permanecem inclinados para baixo. Em particular, a situação geopolítica tensa garante que a incerteza permaneça alta, inclusive quanto ao curso da guerra na Ucrânia e suas consequências para a economia global. Um risco relacionado importante é um agravamento adicional da segurança alimentar nas economias emergentes e em desenvolvimento.

As tensões relacionadas ao comércio também continuam sendo uma preocupação, com a cobertura cumulativa de restrições à importação de bens impostas pelas economias do G20 continuando a aumentar, e vários países não pertencentes ao G7 introduziram novas restrições à exportação de alimentos, rações e fertilizantes após o início da guerra na Ucrânia. Os riscos de médio prazo para o crescimento e os preços também estão à aumentar devido à crescente fragmentação das cadeias de valor globais e, em alguns casos, uma mudança para locais de custo mais alto, mas menos distantes das empresas-mãe.

Outro risco importante diz respeito à escala e duração do aperto monetário necessário para reduzir a inflação de forma duradoura. A continuação do aumento das pressões de custos ou margens, ou a retomada dos sinais de tendência ascendente nas expectativas de inflação de médio e longo prazo, obrigariam os bancos centrais a manter as taxas de juros mais altas por mais tempo do que o atualmente esperado, provocando movimentos consideráveis nos mercados financeiros, como ocorreu nos EUA no início de 2023.

Taxas de juros mais altas também podem ter efeitos mais fortes sobre o crescimento económico do que o esperado, principalmente se exporem vulnerabilidades financeiras subjacentes. Embora o esfriamento de mercados superaquecidos, incluindo mercados imobiliários, e a reavaliação de carteiras financeiras sejam canais padrão pelos quais a política monetária entra em vigor, é difícil avaliar o impacto total de taxas de juros mais altas.

Os níveis da dívida e os rácios do serviço da dívida eram elevados em muitas economias mesmo antes do impacto das taxas de juro mais elevadas. Além disso, mudanças repentinas nas taxas de juros do mercado e no valor de mercado atual das carteiras de títulos também podem expor ainda mais os riscos de duração nos modelos de negócios das instituições financeiras, conforme destacado pela falência do Silicon Valley Bank nos EUA em março.

Muitas economias de mercados emergentes também podem enfrentar dificuldades crescentes para pagar dívidas e grandes déficits à medida que as taxas de juros globais aumentam, especialmente em economias importadoras de produtos de base. Economias de baixa renda estão particularmente em risco de sobre-endividamento. As análises de sustentabilidade da dívida do FMI para países de baixa renda sugerem que mais da metade das 69 economias avaliadas estavam com problemas de dívida ou com alto risco de dívida em janeiro de 2023.