Inter obtém segunda vitória na busca pela revalidação

O Interclube venceu, nesta quinta-feira, em Luanda, o Grupo Desportivo do Maculusso, por 76-32, num jogo fácil em que abdicou das duas referências recentemente contratadas na busca da revalidação do título.

Pontuável à 2ª jornada do Campeonato Nacional sénior feminino de basquetebol “Liga Azule”, disputada no pavilhão 28 de Fevereiro, a formação afecta a Policia Nacional já vencia o desafio ao intervalo, por 43-20.

Para o efeito, se quer foram utilizadas as novatas Iman Strafford, poste norte-americana, e Ingvild Mucuaro, extremo-base moçambicana.

Na estreia, em que o Inter conquistou a Supertaça com vitória sobre o 1.º de Agosto (74-62) , Iman, 2,01cm, anotou 17 pontos, sendo a segunda melhor cestinha do desafio.

Já Ingvild, 1, 82 cm, esteve na quadra durante 38 minutos e marcou 16 pontos, dos quais quatro triplos, em oito tentativas, capturou nove ressaltos, sendo três ofensivos e seis defensivos.

Quanto ao confronto desta noite, as campeãs nacionais venceram o primeiro período, por 21-13, o segundo por 43-20, o terceiro por 58-29 e terminaram o último marcando 18 pontos contra apenas três das oponentes (76-32).

Este resultado com números expressivos foi obtido contra uma equipa que pode ser considerada a terceira força da modalidade no feminino, depois do Interclube e do 1.º de Agosto, não necessariamente nessa ordem.

O Desportivo do Maculusso já foi vice-campeão em quatro ocasiões, em 2001, 2004, 2005 e 2011, enquanto do lado contrário conta-se 15 troféus, o ultimo dos quais conquistado em 2022.

Apesar da derrota da sua formação, a extremo Helana Francisco foi a melhor marcadora da partida, com 12 pontos, seguida pela extremo-base Eduarda Gabriel (Interclube), com 10.

Com este resultado, o Interclube reforça a liderança com 4 pontos, o 1.º de Agoto é segundo com os memos pontos, enquanto o Maculusso é terceiro, com três pts.

Ainda hoje, para a mesma jornada, o Núcleo do Inter de Benguela perdeu em casa diante do 1.° de Agosto, por 35-70, o Inter B foi derrotado no pavilhão 28 de Fevereiro pelo Labomba, por 52-71 e as Formigas do Cazenga bateram a Academia de Malanje, por 47-20.

Domingo, a terceira jornada reserva os seguintes confrontos:

1.º de Agosto B-Núcleo do Interclube de Benguela (Pavilhão Victorino Cunha, às 15 horas), 1.º de Agosto-Jesus Cristo Basketball (Victorino Cunha, às 17 horas).

Sport Lugando e Benfica-Inter B (Nossa senhora do Monte, às 16 horas), Labomba-Maculusso (28 de Fevereiro, às 15 horas) e Interclube-Formigas do Cazenga (28 de Fevereiro, às 17 horas) completam o quadro. BSV/MC