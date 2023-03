Explosão em prédio da FSB no sul da Rússia deixa uma pessoa morta, dizem agências

Pelo menos uma pessoa morreu e duas ficaram feridas nesta quinta-feira em explosão e incêndio em um prédio do serviço de segurança FSB da Rússia na cidade de Rostov-on-Don, no sul do país, de acordo com funcionários citados por agências de notícias russas.

Imagens capturadas pela Reuters mostraram uma espessa coluna de fumaça negra perto de prédios residenciais e um shopping center em Rostov, capital de uma região que se conecta a áreas do leste da Ucrânia, onde as batalhas com a Rússia estão ocorrendo.

O FSB, cujas funções incluem segurança interna e contraterrorismo, disse em comunicado que combustível e lubrificantes pegaram fogo em uma oficina, causando uma explosão e o colapso parcial do prédio que abriga sua seção de patrulha de fronteira.

O governador de Rostov, Vasily Golubev, disse que o incêndio parece ter sido causado por um curto-circuito e que os prédios próximos foram evacuados enquanto o fogo ardia.

Agências de notícias russas citaram serviços de emergência dizendo que uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas.

A Rússia tem relatado incêndios esporádicos em instalações de petróleo e gás em território russo perto da Ucrânia, assim como ataques a suas ferrovias, desde o início do que chama de “operação militar especial” no ano passado.

Moscou algumas vezes acusou Kiev de ataques transfronteiriços com drones. No mês passado, o presidente Vladimir Putin pediu que FSB intensifique sua atividade para conter o que ele chamou de espionagem e sabotagem crescentes por parte da Ucrânia e do Ocidente.