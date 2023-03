Alexandra Reis colocou o lugar na TAP à disposição – mas Pedro Nuno Santos recusou e falhou a oportunidade de poupar meio milhão de euros ao Estado

Comissão de Inquérito da TAP teve acesso a um email em que a antiga gestora da TAP coloca o lugar à disposição de Pedro Nuno Santos, antes ainda de negociar saída com a companhia.

Alexandra Reis enviou um email a Pedro Nuno Santos a 29 de dezembro de 2021 onde coloca o seu lugar à disposição, antes ainda de ter negociado a sua saída da companhia. A mensagem foi, segundo o grupo parlamentar do PSD, enviada esta quarta-feira à comissão parlamentar de inquérito. Os social-democratas requerem, “com caráter prioritário e de urgência”, a audição à CEO da TAP.

O PSD apresentou esta quarta-feira um requerimento considerando “a informação recebida hoje pela Comissão de Inquérito da TAP, em que fica claro que o ex-ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos recebeu um email, a 29 de dezembro de 2021, em que Alexandra Reis colocava o seu lugar à disposição”.

Segundo a informação disponibilizada na auditoria da Inspeção Geral de Finanças, a CEO da TAP só pediu a substituição da antiga administradora executiva a Pedro Nuno Santos, numa reunião virtual via Teams, no dia 4 de janeiro. A proposta foi formalizada por email no dia 18, seguindo-se negociações entre os advogados das duas partes.

O acordo só foi fechado a 4 de fevereiro, depois de aprovado pelo ministro das Infraestruturas, com Alexandra Reis a receber 500 mil euros para sair da companhia. Um acordo que a auditoria da Inspeção Geral de Finanças considerou “nulo” na semana passada.

Face à informação do email, o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, apresentou na reunião da comissão parlamentar de inquérito um requerimento a pedir a audição “com caráter prioritário e de urgência” da CEO da TAP, Christine Ourmières-Widener.

Os social-democratas solicitam também um conjunto de documentos que consideram que não foram disponibilizados com a auditoria da IGF:

Troca de emails entre a TAP e o Secretário de Estado das Infraestruturas, referido nos anexos ao Relatório como documento 01A e que inclui, pelo menos, um documento em formato Powerpoint;

Atas da Comissão Executiva da TAP SA e do Conselho de Administração da TAP SA e TAP SGPS relativa às divergências entre a CEO da TAP SA e Alexandra Reis, referido nos anexos ao Relatório como documentos O1C

Extração das mensagens whatsapp entre a CEO da TAP e o Secretário de Estado das Infraestruturas, referido nos anexos ao Relatório como documento.

Demais documentos fornecidos pelas partes ouvidas pela IGF, não constantes dos anexos ao Relatório.

O requerimento será apreciado pela comissão parlamentar de inquérito na próxima quarta-feira, quando deverá ser aprovada a lista e ordem das audições.