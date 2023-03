Projecto Terra do Futuro com apoios para relançamento da produção agrícola

O Projecto Agrícola Terra do Futuro, na comuna de Cariango, município da Quibala (Cuanza Sul), vai contar, nos próximos dias, com o apoio do Ministério da Agricultura e Florestas, sobretudo em inputs e equipamentos, com vista a relançar a produção.

A garantia foi dada terça-feira pelo titular do sector, António de Assis, durante uma visita ao empreendimento, que esteve paralisado desde 2015 devido a vários problemas financeiros, sendo que das 60 fazendas do projecto agrário, apenas 13 estão em actividade.

Na ocasião, o governante enalteceu a iniciativa dos fazendeiros, justificando que o projecto vai contribuir para o desenvolvimento socioeconómico da província e do país.

“Vamos apoiar naquilo que estiver ao alcance do ministério. O projecto foi bem concebido, atendendo o nível de organização que constatamos. Os fazendeiros estão com vontade de trabalhar e têm experiência acumulada, dada a formação na área agrária que possuem”, salientou.

Francisco Assis prometeu igualmente melhorar os meios e equipamentos que se encontram inoperantes, de modo a permitir que o trabalho decorra sem sobressaltos.

Por seu turno, o fazendeiro Ilídio Pinto referiu que as fazendas debatem-se com sérios problemas, entre os quais a falta de meios de trabalho, equipamentos e inputs agrícolas, situação que tem criado sérios constrangimentos.

De igual modo, queixou-se da falta de créditos bancários para potenciar o projecto.

“Neste momento, o grande objectivo é fazer com que se aumente os níveis de produção, uma vez que estamos a trabalhar apenas em 50 hectares. Para tal, é necessário mais meios de trabalho e equipamentos, e que os bancos abram as portas para o crédito”, acrescentou.

Fez saber que, neste momento, estão a produzir milho, feijão, trigo e massango, assim como a criação de animais, com perspectiva de abraçarem a criação de tilápias.

O Projecto Agrícola Terra do Futuro foi criado em Setembro de 2009, no município da Quibala, com o objectivo de formar empresários agrícolas e distribuir parcelas de terra para os estudantes, com vista a iniciarem a sua actividade empresarial.

Conta com uma área de 250 hectares.