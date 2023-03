Petróleo cai abaixo de US$ 70 pela primeira vez desde 2021

Os preços do petróleo nos Estados Unidos caíram hoje para menos de US$ 70 pela primeira vez em mais de um ano, devido à evidência crescente de uma procura fraca por petróleo e ao receio de que os problemas do sector bancário afectem a economia global.

Os contratos futuros de petróleo do West Texas Intermediate (WTI), referência dos EUA, caíram 5,6%, para US$ 67,31 o barril, na tarde de quarta-feira. O WTI não estava tão barato desde 2021.

O petróleo Brent, referência internacional, caiu 5,2%, para US$ 73,43 o barril. As ações de energia caíram, com a Halliburton (HAL) caindo 10%, entre as maiores quedas no S&P 500. O Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) caiu 6,3%.

A Agência Internacional de Energia disse na quarta-feira que o petróleo está se acumulando nos tanques de armazenamento, pois a oferta é forte e a demanda permanece fraca. Depois que os estoques globais “aumentaram” em 52,9 milhões de barris em janeiro – um sinal de que a demanda superou a oferta em quase dois milhões de barris por dia – as primeiras estatísticas dos EUA, Japão e Europa indicam que os estoques continuaram a subir em fevereiro.

Há simplesmente muito petróleo sendo produzido e não há demanda suficiente para absorver. Até a Rússia conseguiu aumentar a sua produção em fevereiro, apesar das sanções.

“O mercado está preso nas tendências de oferta superando a demanda ainda fraca, com os estoques subindo para níveis não vistos em 18 meses”, disse o relatório mensal da AIE.

A Rússia disse que cortará a produção em 500.000 barris por dia a partir deste mês em resposta às sanções, que podem começar a inclinar a balança para um déficit de oferta.

A preocupação com a oferta e a demanda de petróleo ocorre em meio a outros sinais de turbulência econômica. As ações de bancos europeus caíram na quarta-feira depois que um dos principais investidores do Crédito Suíço disse que não tinha planos de investir mais.

Os bancos centrais agora enfrentam o desafio de conter a inflação, mesmo quando o sistema bancário luta para lidar com taxas de juros que mudam rapidamente. Com os indicadores de inflação nos EUA ainda relativamente altos, o Federal Reserve provavelmente terá de aumentar as taxas novamente e arriscar uma maior fraqueza econômica.