Girabolistas em “queda” na convocatória dos Palancas Negras

A Selecção Nacional de futebol integra apenas oito atletas que evoluem em Angola contra 18 da diáspora, tendo em conta o jogos diante do Ghana, para a 3ª e 4ª jornadas de qualificação ao CAN´2024, na Côte d’ Ivoire.

Agolanos e ganenses defrontam-se nos dias 23 e 27 deste mês, devendo o primeiro duelo acontecer em território oposto, na cidade de Kumasi, e o segundo no estádio 11 de Novembro, em Luanda.

Comparativamente a anterior convocatória, em que os Palancas Negras venceram a RCA (2-1) e empataram contra o Madagáscar (1-1), há uma baixa de menos 10 girabolistas.

No arranque desta campanha de qualificação para o CAN, em Junho último, a diferença foi de apenas dois, tendo português Pedro Gonçalves convocado 12 girabolistas contra 14 que militam no estrangeiro.

Estes números demonstram uma diminuição de jogadores domésticos para integrar o combinado nacional e, em contrapartida, um aumento de angolanos na diáspora disponíveis a representar as cores da bandeira nacional.

Eis os girabolistas: Neblú e Keliano (1.° de Agosto), Hugo Marques, Eddie Afonso, Pedro, Megue e Gilberto (Petro de Luanda) e Lulas (Sagrada Esperança).

Da diáspora integram: Kadu (Alverca),Jonathan Buatu (Valenciennes de França), Gigli Ndefe (S. Libere da Chéquia), Kialonda Gaspar (Estrela da Amadora de Portugal), Núrio Fortuna (Gente da Bélgica), Fredy (Antalyaspor da Turquia), Beni Mukendi (Casa Pia de Portugal), Bruno Paz (Konyaspor da Turquia), Show (Ludogorets da Bulgária) e Estrela (Erzurumspor da Turquia).

Mabululo (Al lttihad do Egipto), Hélder Costa (Al Lttihad Jeddah da Arábia Saudita),Gelson Dala (Al-Wakrah do Catar), Lucas João (Reading da Inglaterra), Mbala Nzola (Spezia da Itália), Ary Papel (Al Akhdar da Líbia), Nelson da Luz (Vitória SC de Portugal) e Zito Luvumbo (Cagliari de Itália), completam o grupo.

Angola, segunda colocada da tabela com 4 pts, figura no grupo E , liderado pelo Ghana com os mesmos 4pts. A RCA é terceira com um ponto, o mesmo que tem o Madagáscar, na quarta e última posição.JAD/MC