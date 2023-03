Embaixador russo pede aos EUA fim dos voos ‘hostis” após interceptação de drone

O embaixador da Rússia nos Estados Unidos, Anatoli Antonov, pediu nesta quarta-feira (15) a Washington o fim dos voos “hostis” perto das fronteiras russas, depois que um drone americano foi interceptado na terça-feira por caças de Moscou no Mar Negro.

“Nós presumimos que os Estados Unidos se abstenham de mais especulações na mídia e interrompam os voos perto das fronteiras russas”, escreveu o embaixador Antonov em um comunicado divulgado no Telegram.

“Nós consideramos qualquer ação com o uso de armamento dos Estados Unidos como abertamente hostil”, acrescentou.

“A Rússia não busca o confronto e segue apostando em uma cooperação pragmática no interesse das populações de nossos países”.

O governo dos Estados Unidos acusou na terça-feira (14) a aviação russa de “interceptar e atacar” um drone americano MQ-Reaper sobre o Mar Negro, o que provocou a queda do aparelho.

A Rússia negou a acusação, mas admitiu que dois caças do país detectaram a presença de um drone americano “sobre as águas do Mar Negro, na região da península da Crimeia”, voando em direção “à fronteira russa”.