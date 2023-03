TAAG suspende voos para o Uíge até Maio deste ano

Linhas Aéreas de Angola suspendeu os voos para a província do Uíge por razões operacionais e comerciais, confirmou hoje, segunda-feira, o director do Gabinete Provincial dos Transportes, Tráfego e Mobilidade Urbana, João da Silva Pelinganga.

A medida, que se enquadra no âmbito do reajustamento do programa de voos domésticos nacional, entrou em vigor no passado dia 03 de Março e vai estender-se até 31 de Maio deste ano.

Antes da suspensão dos voos Luanda-Uíge-Luanda, a ANGOP constatou a fraca afluência de passageiros, menos da metade dos 70 lugares disponíveis, sobretudo às segundas-feiras.

Em causa estão os preços praticados, que vão de 17 a 30 mil Kwanzas, em função da data de compra do bilhete de passagem.

Outro constrangimento prende-se com horário (tarde) praticado às segundas-feiras, sendo o primeiro dia laboral da semana, criando dificuldades para quem trabalha no Uíge, assim como em Luanda.

A TAAG voltou a operar na rota Luanda-Uíge-Luanda no dia 02 de Maio de 2022, com duas frequências semanais (segundas e sextas-feiras), depois de 23 anos de paralisação. JRE