Playstation 5 Pro já está em desenvolvimento e pode chegar em breve

A Sony está alegadamente a desenvolver uma versão melhorada da sua consola PlayStation 5 recentemente lançada, apelidada de PlayStation 5 Pro. Espera-se que chegue às prateleiras no final de 2024, de acordo com o relatório da Insider Gaming, que cita informação da cadeia de fornecimento. Ao contrário do seu predecessor, o próximo modelo não deverá ser um modelo com um design apenas digital e um drive óptico externo.

A versão destinada a reduzir os custos de produção irá funcionar como um pioneiro para o novo modelo: conforme relatado por uma das fontes. É na verdade apenas o começo do novo hardware que chega aos utilizadores da PlayStation desta geração. No entanto, os detalhes do PS5 Pro são decididamente poucos: fala-se de um foco particular no ray tracing e melhorias em termos de velocidade, desempenho e gráficos em comparação com a geração atual.

Circulam vários rumores há muito tempo sobre um PlayStation Showcase antes da E3 , marcada para 13 a 16 de junho em Los Angeles. Nesta ocasião, a Sony poderá voltar a falar sobre Marvel’s Spider-Man 2 na PS5 em outono e talvez fornecer algumas previsões do novo hardware que poderá estar a caminho.

A PlayStation 5 da Sony tem tido um sucesso sem precedentes desde o seu lançamento. A consola continua a estabelecer recordes em termos de vendas, com mais de 7.1 milhões de unidades enviadas só entre Outubro e Dezembro de 2022. Este marco impressionante foi possível graças aos intensos esforços da Sony para assegurar uma ampla disponibilidade do produto no mercado, após meses de problemas de falta de componentes que os tinham impedido de o fazer.

A grande procura pela consola e pelos seus vários acessórios levou muitos analistas da indústria a especular que a Sony poderia potencialmente introduzir uma variante PlayStation 5 Pro num futuro próximo e segundo os vários rumores existentes poderá efetivamente estar perto de acontecer.

Apesar da pandemia ter dificultado as vendas e a produção da PlayStation 5, neste momento ao que tudo indica já estará resolvido com a Playstation a bater recordes atrás de recordes.