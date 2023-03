Novo director do SME apela à colaboração para o combate à imigração ilegal

O novo director do Serviço de Migração e Estrangeiros (SME) na província do Zaire, subcomissário de migração Eliseu Vieira Katuco, solicitou, segunda-feira, em Mbanza Kongo, a colaboração dos efectivos para o combate à imigração ilegal na região.

Ao intervir no acto da sua apresentação aos membros do conselho consultivo da Delegação Provincial do Interior, Eliseu Katuco reiterou que o combate à imigração ilegal exige o envolvimento de todos os órgãos que compõem o ministério do Interior na região e não só.

De acordo com o responsável, os desafios são enormes pelo que pediu o apoio dos responsáveis dos órgãos do ministério do Interior na província e das forças de defesa e segurança para o combate ao fenómeno.

“Sabemos que é uma missão espinhosa, mas com a colaboração de todos iremos vencer os desafios a que nos propusemos”, reafirmou.

Por sua vez, o director cessante, comissário de migração Francisco António Paulo, que durante sete anos esteve a frente do SME na província, disse que deixa o cargo com o sentimento do dever cumprido.

Solicitou aos efectivos no sentido de apoiarem o novo director para que este possa desempenhar a sua missão com zelo e dedicação.

A província do Zaire, norte de Angola, partilha 310 quilómetros de fronteira com a República Democrática do Congo (RDC), dos quais 190 de fronteira fluvial.

Dezenas de cidadãos deste país vizinho são interpelados semanalmente pelas autoridades locais, por tentativa de entrada ilegal no território nacional. JL