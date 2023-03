Jogos Olímpicos de Paris’2024: preço dos bilhetes, datas de venda e onde ficar?

Os Jogos Olímpicos de verão voltam à Europa no próximo ano pela primeira vez em uma década e a Paris pela primeira vez em cem anos.

Com novos desportos “focados na juventude”, incluindo skateboarding, uma divisão igualitária entre atletas masculinos e femininos, e vendas online de bilhetes em todo o mundo, os Jogos Olímpicos de Paris’2024 deverão ser os mais inclusivos de sempre.

Está a pensar visitar a capital francesa para torcer pelo seu país? Faltam 500 dias até a cerimónia de abertura iluminar o rio Sena – o que significa que é hora de reservar a viagem.

Veja como conseguir bilhetes, onde ficar e o que fazer nos Jogos Olímpicos de Paris’2024.

Como conseguir bilhetes para os Jogos Olímpicos de Paris’2024?

Todos os bilhetes para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris’2024 serão vendidos na plataforma oficial do evento. Esta é a primeira vez que a venda de bilhetes será feita apenas online e estará disponível em todo o mundo.

Ao todo, serão disponibilizados 10 milhões de bilhetes. A venda de pacotes de bilhetes começou em fevereiro com base em um sorteio. Os bilhetes individuais estarão à venda a partir de 11 de maio, com as inscrições online para o sorteio abertas entre 15 de março e 20 de abril. A venda geral de bilhetes abre no final de 2023.

Haverá um milhão de bilhetes com preços a partir dos 24 euros. Estarão disponíveis para todos os desportos olímpicos. Quase metade dos bilhetes disponíveis para o público em geral terá um preço igual ou inferior a 50 euros.

A organização também anunciou um parceiro oficial de hospitalidade chamado “On Location.” São a única plataforma adicional autorizada a vender bilhetes, que podem ser combinados com hotéis, transportes e experiências exclusivas pela cidade.

Não há outros vendedores de bilhetes terceirizados licenciados. Por isso, certifique-se de que obtém os bilhetes nas plataformas oficiais para evitar fraudes.

Como é que funcionam os pacotes de hospitalidade de Paris’2024?

Os pacotes “On Location” começam em menos de cem euros e podem ser personalizados por duração da estadia, alojamento e atividades.

Alguns pacotes incluem experiências imersivas – tanto no local como na cidade – celebrando a cultura parisina. Estão divididos por categorias como história e cultura, comida e vinho, moda e estilo, Paris moderna, family-friendly, ativa e bem-estar. Prepare-se para tudo, desde passeios para comer macarons até corridas à beira do rio e um dia no parque de diversões mais antigo de Paris, o Jardin d’Acclimatation.

Alguns também incluem acesso ao Clubhouse 24, uma zona de entretenimento no icónico Palais de Tokyo, a uma curta distância a pé ou de transportes públicos de 15 locais de competição. Este será um centro de espaços com comida, música ao vivo, demonstrações desportivas e muito mais.

Os bilhetes adquiridos através do parceiro “On Location” garantem o acesso a lounges privados ou partilhados ou a um camarote privado.

Passeios personalizados por Paris e um city pass para as principais atrações da capital também estão incluídos em alguns pacotes.

Onde ficar para os Jogos Olímpicos de Paris’2024

Os Jogos Olímpicos de Paris’2024 acontecerão em vários pontos da cidade, por isso o melhor lugar para se hospedar vai depender muito dos eventos a que quer assistir.

A cerimónia de abertura acontecerá ao longo do rio Sena, a 26 de julho de 2024. A abertura dos Jogos Paralímpicos, a 28 de agosto de 2024, será centrada na parte inferior dos Campos Elísios e na Praça da Concórdia.

O Stade de France, o maior estádio do país, vai transformar-se em Estádio Olímpico para acolher provas de atletismo e rugby. Está localizado em Saint-Denis, a norte de Paris. As provas de natação terão lugar num centro aquático nas imediações.

As provas de tiro com arco acontecerão no Palácio Nacional Les Invalides, esgrima no Grand Palais, escalada em Le Bourget e as provas equestres e de pentatlo nos jardins do Palácio de Versalhes – cerca de 20 quilómetros a sudoeste do centro da cidade. O ciclismo acontecerá no Vélodrome Nationale em Saint-Quentin, a cerca de 25 quilómetros do centro de Paris.

A Praça da Concórdia vai transformar-se para receber as provas de skateboarding ao ar livre, basquete 3×3 e BMX.

Um pouco mais longe do centro da cidade, o judo e a luta livre acontecerão na Arena Champs de Mars, no 7.º arrondissement, com a Torre Eiffel como pano de fundo. Andebol e basquete serão disputados no estádio Pierre Mauroy, em Lille.

A vela acontecerá em Marselha, enquanto o surf será realizado bem longe da Europa, na Polinésia Francesa.

Já os Paralímpicos serão disputados entre Paris e Lille.

A maioria dos locais foi selecionada em parte por causa do fácil acesso aos transportes públicos, o que significa que pode ficar mais longe e viajar para o centro da cidade para os Jogos se o seu orçamento for limitado.

O que há de novo nos Jogos Olímpicos de Paris’2024?

Skateboarding, escalada desportiva, surf e breaking farão a sua estreia nos Jogos Olímpicos de 2024.

Em Paris, também será a primeira vez em que haverá uma divisão igual (50-50) entre atletas masculinos e femininos.

Por Angela Symons