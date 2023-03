Hospitais públicos do país lideram risco de contágio de infecções

As unidades sanitárias públicas do país apresentam maior risco de contágio de infecções, devido ao elevado déficit de cumprimento dos padrões de medidas de segurança, de acordo com um estudo efectuado pela Direcção Nacional da Saúde Pública.

A informação foi passada está terça-feira, no Luena, pela epidemiologista da Direcção Nacional da Saúde Pública do Ministério da Saúde (MINSA), Mariza Lopes, durante um workshop sobre logística, prevenção e controlo de infecções, que a província do Moxico alberga até sexta-feira próxima.

Segundo a responsável, a avaliação efectuada em 39 unidades sanitárias do país, no ano findo, aponta que os hospitais públicos apresentam maior índice ou risco de contágio de doenças infeciosas do fórum respiratório, diarreicas agudas, de transmissão sexual(DTS), se comparadas com as privadas.

Acrescentou que o fluxo de pacientes e a fraca medida de prevenção individual, concorrem para essa classificação.

Na ocasião, o director clínico em exercício do Hospital Geral do Moxico, André Sampson, disse que aquele unidade sanitária, a maior da província, carece de uma área de epidemiologia para fazer o controle e rastreio das doenças.

Com a duração de quatro dias, a formação visa consciencializar e transmitir aos técnicos e profissionais de saúde, o programa de controlo de infecções, bem como a implementação de mudanças de comportamento para melhoria da assistência nas unidades sanitárias. ISAU/TC/YD