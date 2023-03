Assembleia Nacional considera positiva presença na assembleia da IUP

A Presidente da Assembleia Nacional Carolina Cerqueira, considerou, esta terça-feira, de positiva a participação de Angola na 146ª Assembleia-Geral da União Inter-parlamentar (IUP), que decorre desde o dia 11 em Manama, Reino do Bahrain.

Falando à imprensa após assinatura do acordo com o secretário-geral da IUP, Martin Chungong, para a realização da 147ª assembleia da organização, em Luanda, em Outubro deste ano, Carolina Cerqueira frisou que a presença dos parlamentares angolanos foi, também, interactiva, pois permitiu a troca de experiência e de intercâmbio com congéneres de outros países.

“Trouxemos com uma delegação interpartidária, em que a pluralidade da AN, o equilíbrio do género e geracional ficaram representadas”, asseverou.

Carolina Cerqueira adiantou que a delegação angolana transmitiu uma óptima imagem de Angola. “Transmitimos a imagem de um país em que as mulheres estão representadas na AN ao mais alto nível, um país em que a juventude tem uma palavra a dizer nos grandes temas da conjuntura internacional, um país em que a coexistência pacífica e partidária é uma realidade. Conseguimos provar que a tolerância, o diálogo, a concertação são apanágios no parlamento angolano”, reforçou Carolina Cerqueira.

Conforme a Presidente da AN, Angola aproveitou o momento para apresentar a sua disponibilidade de estar representado ao mais alto nível, no grupo de jovens, no grupo de mulheres, uma intenção anotada e que em ocasiões futuras poderá acontecer o privilégio de estar representado.

Adiantou que Angola cumpriu com o seu papel de solidariedade, de mediador, de país engajado com a paz na região dos Grandes Lagos, fazendo advocacia a favor da paz na República Democrática do Congo (RDC).

Em relação ao fundo global de apoio aos desastres naturais, Carolina Cerqueira frisou que a intenção do Grupo Africano é ver disponível um fundo para socorrer todos os países que se encontrem em situação de calamidade provocada pelos efeitos das alterações climáticas.

Ao longo da 146.ª Assembleia-geral da UIP, Angola colheu experiências da coordenação do encontro do Bahrain, durante um encontro entre a Presidente da AN, Carolina Cerqueira, e o Presidente da Comissão Organizadora, Jamal Fakhro.

A delegação angolana aproveitou o momento para recolher informações detalhadas sobre a organização do evento, “bebendo” da experiência do Bahrain para o êxito do conclave de Luanda.

Durante a assembleia-geral da UIP, os parlamentares analisaram as estratégias da organização nas alterações climáticas, a responsabilização a todos os níveis, bem como a transformação de discursos em acções de combate às alterações climáticas.

Em abordagem constou ainda o reforço sobre a legislação climática para reduzir as emissões de gás carbono e o apoio para uma transição de energias limpas.

A União Inter-parlamentar é composta por 178 parlamentos nacionais e 12 assembleias regionais. Actualmente é o principal interlocutor parlamentar das Nações Unidas. VM