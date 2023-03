Presidente João Lourenço apela empresários japoneses a investir no país

O Presidente angolano, João Lourenço, apelou, esta segunda-feira, em Tóquio, Japão, aos empresários japoneses a investir nas mais diversas áreas de negócios em Angola.

Ao intervir no Fórum de Negócios

Japão -Angola, no quadro da sua visita oficial de 4 dias a este país, destacou os sectores do petróleo, gás, agropecuária, pescas, indústria, turismo, saúde e educação como importantes para o investimento dos empresários japoneses.

Afirmou que Angola pretende desenvolver todos estes sectores, mas com maior destaque para o sector agro-industrial, visando aumentar a oferta de emprego, alcançar a autossuficiência de bens no mercado interno e diversificar as exportações.

João Lourenço fez saber que o Governo angolano dará todo o apoio necessário às intenções de investimento dos empresários japoneses nos diversos sectores da economia angolana.

Reformas em Angola

Neste segmento, o Chefe de Estado angolano reafirmou que Angola está a implementar importantes reformas para se tornar num país vez cada mais aberto ao mundo, sobretudo com um clima de negócios mais acolhedor do investimento privado nacional e estrangeiro.

“Como resultado destas reformas, Angola dispõe hoje de um ambiente de maior transparência, de boa governação, com acções claras de combate contra à corrupção e à impunidade”, enfatizou.

Argumentou que o país respeita e protege a propriedade privada e a sã concorrência entre os agentes económicos, defende e assegura a melhoria na circulação internacional de capitais, dos rendimentos e dos dividendos.

O Presidente reiterou que o Governo angolano vai continuar a aprofundar as reformas iniciadas, sobretudo para promover o desenvolvimento do capital humano nacional e o desenvolvimento sócio-económico do país.

“Para a plena realização destas tarefas, é vital a participação do sector privado que consideramos ser o motor para o crescimento e desenvolvimento do nosso país”, conclui o Estadista angolano.

O Presidente João Lourenço cumpre, desde domingo último (12) , uma visita oficial ao Japão, a convite das autoridades locais.

O programa da visita, que termina quarta-feira (15), inclui encontros com o Imperador japonês, Naruito, com o primeiro-ministro, Fumio Kishida, e empresários locais.AFL/VM