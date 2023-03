O colapso do Silicon Valley Bank nos EUA ameaça a estabilidade financeira mundial.

O colapso do Silicon Valley Bank (SVB), com sede na Califórnia, na semana passada, está a enviar ondas de choque em todo o mundo, ameaçando a estabilidade do sistema financeiro.

O SVB tinha filiais na Dinamarca, Alemanha e Suécia, e os seus fundadores estão a alertar para a possibilidade da falência da instituição afectar centenas de startups em todo o mundo, sem a intervenção dos governos para resolver a crise. As implicações do fracasso do SVB foram dramáticas na Grã-Bretanha, onde a sua subsidiária foi liquidada e vendida ao HSBC. As ações do HSBC listadas em Londres caíram 2,6% depois que o banco disse que iria adquirir a filial britânica do SVB por £ 1.

No fim de semana, as autoridades americanas tomaram medidas extraordinárias para aumentar a confiança no sistema financeiro.

As autoridades americanas anunciaram que os depositantes do SVB poderão aceder aos seus fundos hoje. O Fed também anunciou um novo “Programa de Financiamento a Prazo para os Bancos” que oferece empréstimos de um ano aos bancos em condições mais fáceis do que normalmente.

Em Nova York, as autoridades fecharam um outro banco o Signature Bank e disseram que todos os depositantes também terão acesso ao seu dinheiro.

Com um alto funcionário do Tesouro alertando que outros bancos parecem estar em situações semelhantes, a principal preocupação dos reguladores é garantir às empresas e famílias que eles serão pagos com seus depósitos nos dois bancos. Anunciou a agência Bloomberg.

De acordo com as autoridades norte-americanas, nenhuma perda associada à intervenção no SVB será suportada pelos contribuintes. O presidente Joe Biden delineará medidas para fortalecer o sistema bancário hoje.

Segundo a agência noticiosa Reuters, os investidores estão a reavaliar as implicações da súbita crise no sistema bancário com crescentes dúvidas sobre o efeito na confiança empresarial e os próximos rumos da política monetária.

Com as acções do problemático banco suíço Credit Suisse perdendo até 12% na segunda-feira devido a eventos nos EUA, as acções de bancos da zona do euro e do Japão caíram mais de 5%.

Em relação à política monetária, os investidores agora acham que há menos de 50% de chance da Federal Reserve aumentar as taxas de juros este mês. No início da semana passada, quase meio ponto do aumento da taxa estava quase totalmente cotado. As preocupações com um possível contágio no exterior também reduziram as expectativas de aumento das taxas de juros em outros países.

Esta semana será crítica para a estabilidade do sistema financeiro mundial. Embora a maioria dos especialistas pareça concordar que os eventos dramáticos da semana passada não são sistêmicos para o sistema bancário da mesma forma que a Crise Financeira Global há 15 anos – já que os maiores bancos estão suficientemente bem capitalizados -, existem riscos potenciais num sistema dependente da confiança dos investidores na capacidade dos governos para fazer face à situação.