Mike Pence diz que Trump será “responsabilizado” pela invasão do Capitólio a 6 de Janeiro

O antigo vice-presidente dos EUA, Mike Pence, de olho numa eventual candidatura presidencial em 2024, afirmou que o antigo Presidente Donald Trump foi pessoalmente responsável por encorajar a invasão do Capitólio a 6 de Janeiro de 2021 por parte dos seus apoiantes que tentaram impedir o Congresso de certificar a vitória de Joe Biden nas eleições de 2020.

“O Presidente Trump estava errado, Eu não tinha o direito de anular a eleição”, disse Pence a um grupo de jornalistas conhecidos de Washington e funcionários do Governo no jantar anual do Gridiron na noite de sábado, 11.

E acrescentou: “As suas palavras imprudentes colocaram em perigo minha família e todos no Capitólio naquele dia. E sei que a história responsabilizará Donald Trump”, afirmou Pence.

Durante o jantar, ele menosprezou as tentativas em andamento, principalmente de legisladores republicanos e comentadores da Fox News, de minimizar a invasão no Capitólio, no qual mais de mil apoiantes de Trump foram presos e cerca de metade deles, até agora, condenados por uma série de crimes.

“Os turistas não ferem 140 policiais ao passear”, disse Pence, sublinhando que “turista não arromba portas para chegar ao presidente da Câmara ou faz ameaças contra funcionários públicos”.

O antigo vice-presidente rematou que o que aconteceu naquele dia foi uma vergonha e é uma troça da decência retratar (o que aconteceu) de qualquer outra forma”.

Mike Pence também disse que as pessoas “têm o direito de saber o que aconteceu” durante a insurreição e elogiou o papel dos jornalistas que têm escrito sobre a invasão, que por horas atrasou os legisladores na certificação da contagem de votos do Colégio Eleitoral mostrando que Biden havia vencido a eleição”.

O então Presidente Donald Trump exigiu em privado e em público que Pence bloqueasse o resultado enquanto o então vice-presidente presidia a contagem de votos.

Pence recusou, dizendo que seu papel era meramente cerimonial.

O jantar anual conhecido como “gravata branca” do Gridiron é recheado de comédia de jornalistas que troçam do funcionalismo de Washington e de funcionários republicanos e democratas que troça uns dos outros.

Antes de fazer críticas sérias ao seu antigo chefe, Mike Pence também entrou na onda do humor.

“Certa vez, convidei o Presidente Trump para um estudo bíblico, ele realmente gostou das passagens sobre ferir e fazer perecer os inimigos. Como ele disse, ‘Sabe, Mike, tem coisas muito boas aqui”, disse o antigo vice-presidente Mike Pence

Trump anunciou a sua candidatura à nomeação republicana para a eleição de 2024 e Pence disse que também avalia a apresentação de uma candidatura.

Alguns republicanos declararam que não apoiarão novamente Trump, que enfrenta várias investigações criminais, se for ele o indicado.

Mike Pence brincou: “Apoiarei de todo o coração e sem reservas o candidato republicano à presidência em 2024. Se for eu”.