Japão reconhece potencial económico de Angola

O Primeiro-Ministro do Japão, Fumio Kishida, reconheceu, esta segunda-feira, o potencial económico de Angola e manifestou a intenção de fortificar os laços de cooperação.

Dirigindo-se aos jornalistas, após encontro com o Chefe de Estado angolano, João Lourenço, que efectua uma visita oficial ao Japão, Fumio Kishida lembrou que Angola realizou eleições democráticas em 2022 e vive uma “alta estabilidade política”.

“Angola é um país com elevado potencial económico, proeminente na produção de petróleo e rico em recursos minerais”, disse o Chefe do Governo japonês, após um encontro de cerca de meia hora com o Estadista angolano.

Informou que, no âmbito da cooperação bilateral, o Governo do seu país vai dar mais importância ao fomento do investimento e dos negócios em Angola, com realce aos sectores das energias renováveis, agricultura e saúde.

Outros sectores que também mereceram destaque são os da indústria, segurança, desminagem , energia eléctrica, do desenvolvimento portuário, das tecnologias de informação geo-espacial

Segundo o Primeiro-Ministro japonês, o encontro com o Chefe de Estado angolano, João Lourenço, serviu, igualmente, para falar sobre a situação do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. AFL/AL/ADR