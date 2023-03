“Combates violentos” em Bakhmut. Kiev reivindica “perdas significativas” do grupo Wagner

A cidade ucraniana de Bakhmut continua a ser palco de “combates violentos”, com as forças de Kiev a resistir e a tentar repelir os avanços dos militares russos, adiantou nas últimas horas o comandante das tropas terrestres ucranianas. Oleksandr Syrsky afirmou que o grupo Wagner está a sofrer “perdas significativas”. Moscovo também confirmou que os combates na cidade estão a ficar difíceis.

As forças russas estão a “atacar de várias direções”, com o objetivo de “avançar em direção aos distritos centrais”, segundo afirmou o coronel Oleksandr Syrsky, esta segunda-feira, à imprensa ucraniana. O mesmo responsável disse que as tropas ucranianas estão a conseguir repelir os ataques russos e que as unidades paramilitares do grupo Wagner estão a sofrer “perdas significativas” à medida que avançam em redor da cidade, no leste da Ucrânia.

“A situação em torno de Bakhmut continua difícil. As unidades de assalto de Wagner estão a avançar em várias direções, a tentar romper a defesa das nossas tropas e a chegar a bairros centrais da cidades”, repetiu, numa nota divulgada no Telegram do Media Militar Center da Ucrânia.

“Nos combates violentos, as nossas defesas estão a infligir perdas significativas ao inimigo”, reiterou.

Do outro lado, Yevgeny Prigozhin, chefe do grupo paramilitar russo Wagner, admitiu que quanto “mais perto” estiverem do “centro da cidade, mais difícil será a luta”.

Prigozhin admitiu ainda que as forças ucranianas estão a combater “ferozmente pela cidade”.Através do Telegram, Prigozhin disse que “a situação em Bakhmut é muito difícil, o inimigo está a lutar a cada metro”.

O chefe do grupo Wagner acrescentou que pretende começar a recrutar mais soldados assim que conquistar a cidade de Bakhmut.

“Em particular, começaremos a recrutar novas pessoas das regiões”.

As autoridades russas e ucranianas afirmaram, no domingo, que centenas de tropas foram mortas nas 24 horas nos combates por Bakhmut.

Serhiy Cherevatyi, um porta-voz militar ucraniano, afirmou que 221 soldados russos foram mortos e mais de 300 feridos em Bakhmut.

Já o Ministério da Defesa da Rússia disse que pelo menos 210 tropas ucranianos foram mortos na região mais ampla de Donetsk na linha de frente.