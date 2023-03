Campeão sofre para manter-se invicto no provincial de Xadrez

O xadrezista Laurindo Missengo, campeão em título, cimentou a liderança do Campeonato do Moxico de Xadrez ao derrotar hoje, à tangente, Alione Muzangueno, na 2 ª jornada da competição

O campeão teve de puxar dos galões para derrotar um adversário tecnicamente bem dotado, que viria a conhecer o desaire apenas a 55 segundos (depois de 3h05) do fim da exausta e renhida partida.

Com este resultado, Laurindo Missengo, partilha a liderança do campeonato com o xadrezista José Tchimatamata, ambos com dois pontos, enquanto Alione Muzangueno ocupa a terceira posição, com um ponto.

A terceira e quarta jornada do campeonato serão disputadas a 18 e 19 do mês em curso.

No final da prova, que termina a 24 do mês em curso, cinco atletas poderão representar Moxico no zonal B, que decorrerá em Abril próximo, na província do Namibe. AP/TC/YD