Bahrain: Angola reafirma compromisso com a paz e segurança mundial

A Presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, reafirmou, este domingo, em Manama, capital do Reino do Bahrain, o compromisso de Angola para com a promoção e preservação da paz e da segurança a nível mundial.

Intervindo na sessão da tarde da 146.ª Assembleia Geral da União Inter-parlamentar,Carolina Cerqueira apontou o diálogo, a consertação e o respeito pelo princípio democrático da participação de todos como soluções dos principais problemas e bases para a compreensão e construção de uma realidade social justa.

“Devemos ter sempre presente que a paz representa periocidade na agenda global para o desenvolvimento, justiça social, estabilidade e solidariedade humana”, frisou.

Carolina Cerqueira fez menção ao facto de às alterações climáticas, a não distribuição equitativa dos recursos naturais, do conhecimento e da ciência, os conflitos de múltiplas escalas, incluído os cibercrimes e as guerras em quase todos os continentes, conflitos religiosos e culturais, à pobreza, à corrupção e o défice de transparência contribuírem para a eclosão dos problemas e danos sociais nas comunidades.

Como consequência, adiantou, o mundo vive hoje uma degradante situação de segurança e bem-estar, aumento da pobreza, desemprego, deficientes Infra-estruturas sociais.

“A crise das migrações vivida, sobretudo na Europa, com milhares de pessoas que, em desespero pela procura de melhores condições económicas e oportunidades de inclusão social com mais dignidade à pessoa humana, encontram, por vezes, a morte no percurso na busca de melhores condições de vida”, disse.

Conforme Carolina Cerqueira, a resposta para estes problemas que afectam a paz entre os povos e nações, está em transformar os importantes instrumentos a favor da paz em ferramentas invioláveis, imprescindíveis e intemporais para promover os valores da dignidade humana e os direitos fundamentais do homem e, dando especial atenção às questões do género e da defesa doa direitos das mulheres”, asseverou Carolina Cerqueira.

Apesar de reconhecer como uma missão desafiante, Carolina Cerqueira frisou que os parlamentares têm a obrigação de contribuir, de forma incisiva na formação de novos caminhos tendentes à resolução pacífica dos conflitos ainda prevalecentes no mundo.

Adiantou que o egoísmo enfraqueceu os fundamentos da força colectiva da existência humana em que a complexidade suscitada pela pandemia da Covid-19 continua

A desafiar o mundo a pensar em novas formas de construção de uma vida em comum e bem-estar das famílias, sobretudo dos grupos mais vulneráveis.

Para a Presidente da AN, urge incrementar os valores da solidariedade humana e a inter ajuda, com uma nova abordagem doa fenómenos que hoje fundamentam as lutas dos movimentos sociais, a inclusão das minorias, liberdade de imprensa, de religião e de opinião, para que da diversidade se promova a democracia e a estabilidade social a fim de tornar afectiva a coexistência pacífica da humanidade.

Carolina Cerqueira defendeu esforços conjuntos para se alcançar um acordo equilibrado na luta contra às alterações climáticas, de forma a mitigar e dignificar os efeitos das catástrofes naturais que proliferam e cujos recentes acontecimentos na Turquia e na Síria abalaram o mundo.

Conforme Carolina Cerqueira, Angola defende o surgimento ingente de uma nova revolução global, a revolução da economia circular, com foco num futuro mais equitativo, resiliente e inclusivo, baseado na protecção e conservação ambiental do planeta e doa ecossistemas, bem como a utilização e gestão sustentável dos recursos.

Diálogo fraterno

Carolina Cerqueira reconheceu que as consequências dos conflitos, muitas vezes provocados e motivados pelo espírito de intolerância, apresentam-se mais complexos nos países em via de desenvolvimento, onde, em muitos casos, os mecanismos de solidariedade e de inclusão sociais estão marginalizados.

Nesta conformidade, adiantou, deve-se, enquanto representantes do povo, continuar a defender a paz e a empenhar todo o saber no diálogo franco e fraterno, bem como reforçar os mecanismos de resolução pacífica dos conflitos.

Destacou o contributo de Angola na busca da pacificação de vários conflitos em África, com destaque para a região dos Grandes Lagos da África Central, cujo papel interventivo do Presidente João Lourenço permitiu o seu reconhecimento e distinção, pela União Africana, com o título de Campeão da Paz.

Carolina Cerqueira expressou, ainda, solidariedade para com a República Democrática do Congo (RDC) e Moçambique l, entre outros países, cujas populações são vítimas dos conflitos e actos de terror.

Por outro lado, augura pelo fim do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, que se prolonga a mais de um ano, manifestando o desejo do alcance da paz através de um diálogo abrangente justo, em respeito a soberania e integridade dos estados para se pôr termo a uma guerra com efeitos catastróficos e consequências impressíveis para a coexistência pacífica.

Carolina Cerqueira enalteceu os esforços da IUP em matéria de reforço do papel do diálogo na prevenção e resolução pacífica de conflitos no mundo. VM