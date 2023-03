MPLA lamenta morte de Amélia Quintas

O MPLA manifestou, neste sábado, consternação pela morte de Amélia Calumbo Quintas, antiga secretária provincial da OMA no Bié e membro do Bureau Político, ocorrida hoje, em Luanda, por doença.

Foi com profundo sentimento de consternação que o Bureau Político do Comité Central do MPLA tomou conhecimento da morte da também ex-deputada à Assembleia Nacional pelo ciclo do Bié, lê-se na nota distribuída à ANGOP.

O MPLA refere-se à malograda como militante convicta e empenhada, que exerceu o cargo de Secretária Provincial da OMA do Bié com sentido de zelo e compromisso às causas partidárias, razões que fizeram dela muito admirada entre os correligionários.

Por isso, reconhece que a morte de Amélia Calumbo Quintas representa a perda de uma militante de referência incontornável na história da OMA e do Partido, a nível provincial e nacional.

Destaca ainda “a qualidade ímpar de forte liderança e pendor agregador” da falecida.

Pelo infausto acontecimento, o Bureau Político do MPLA inclina-se perante à memória da malograda e endereça à família enlutada, as mais sentidas condolências.ART