João Lourenço reúne-se com Sheik Al Nahyan

O Chefe de Estado angolano, João Lourenço, manteve, este sábado, em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos, um encontro de cortesia com o Presidente dos Emirados Árabes Unidos, Sheik Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

João Lourenço escalou Abu Dhabi este sábado em trânsito para Tóquio (Japão), informa, em nota, a Secretaria do Presidente da República para os Assuntos de Comunicação Institucional e Imprensa.

Os dois Chefes de Estado, na reunião, avaliaram o estado das relações bilaterais e as oportunidades de colaboração futura em áreas como o investimento, comércio, energias renováveis e segurança alimentar, para benefício dos dois países e povos.

Os Presidentes de Angola e dos Emirados Árabes Unidos trocaram também pontos de vista sobre a Cimeira do Clima COP28, que vai acontecer em Dezembro próximo no Dubai, e sublinharam a importância de cada país trabalhar em prol da sustentabilidade, acção climática e protecção do Ambiente.

As relações diplomáticas entre Angola e os Emirados Árabes Unidos (EAU) foram estabelecidas a 11 de Dezembro de 1997, tendo a representação diplomática angolana em Abu Dhabi sido aberta a 21 de Setembro de 2008, enquanto a dos EAU em Luanda foi aberta a 1 de Agosto de 2016.

Os dois países gozam de uma cooperação económica activa. As trocas comerciais bilaterais atingiram, em Junho de 2020, 1,9 milhões de dólares, e o comércio entre ambos tem aumentado desde 2004, envolvendo uma gama variada de bens e matérias primas, como rochas ornamentais, diamantes, petróleo e demais minerais.

O comércio não petrolífero entre os dois países atingiu 1,6 mil milhões de dólares no final de 2017, um aumento de 38 por cento em relação aos 1,15 mil milhões de dólares em 2016. AL