1.º de Agosto novamente líder do Girabola à condição

Com “bis” de Dago, o 1.º de Agosto venceu o Recreativo do Libolo, por 3-1, em jogo da 22ª jornada do Campeonato Nacional de futebol “Girabola2022-23”, e volta a líder da prova, à condição, com 45 pontos.

O atacante “agostino“ marcou aos 40 e 52 minutos, enquanto o terceiro tento foi rubricado por Tombé, aos 63´, em desafio decorrido neste sábado, no estádio de Calulo.

Barreiro, aos 90 minutos, reduz a desvantagem, por intermédio da marcação de uma grande penalidade.

A equipa “militar” aproveita o adiamento da partida entre o Petro de Luanda, até então líder com 44 pts, diante do Sporting de Cabinda (11º/20 pts), devido o envolvimento dos “tricolores” na Liga dos Clubes Campeões Africano, onde recebe neste sábado o Wydad de Marrocos, para 4ª jornada do grupo A, no estádio 11 de Novembro.

Agora, o 1.º de Agosto soma 14 vitórias no histórico dos desafios entre os contendores, contra trés do Libolo e igual número de empates pelo meio.

Emparceiramento completo da ronda:

Sábado

Desportivo da Lunda Sul – Wiliete de Benguela (Estádio das Mangueiras, 0-0)

Académica do Lobito – Desportivo da Huíla (Buraco, 1-1)

Recreativo do Libolo – 1.º de Agosto (Calulo, 1-3)

Sporting de Benguela – Isaac de Benguela (Municipal, 1-2)

Domingo

Sagrada Esperança – ASK Dragão do Uíge (Estádio do Dundo, adiado de sábado para domingo às10h00)

Santa Rita de Cássia – Interclube (4 de Janeiro, 15h)

Petro de Luanda – Sporting de Cabinda (adiado). MC