Mulheres chamadas a participar mais no desenvolvimento do país

As mulheres da província do Huambo foram hoje, sexta-feira, desafiadas a envolver-se mais na planificação e execução das actividades tendentes à promoção do desenvolvimento sócio-económico do país.

O repto foi lançado pela professora universitária Eugénia Vieira quando dissertava o tema, “O papel da mulher na sociedade e na gestão do lar”, durante uma palestra promovida pela Administração Municipal do Huambo, no quadro das jornadas Março Mulher.

Na sua visão, é importante que esta franja social, para além do papel de mãe e de dona de casa, se torne parte da solução dos problemas enfrentados pela sociedade angolana.

Por seu turno, o chefe de Departamento da Acção Social na província do Huambo, Albino João Fonseca Lumingo, realçou a importância do papel desempenhado pelas mulheres na sociedade e na gestão do lar, sobretudo na educação dos filhos, tendo em conta a necessidade do resgate dos valores morais.

De acordo com o responsável, esta classe sempre demonstrou empenho e coragem para enfrentar as dificuldades do país, quer durante a luta de libertação nacional, quer no processo de reconciliação nacional.

Por isso, Lourenço Lumingo pediu mais oportunidades para esta franja social, por via da promoção das suas capacidades, sobretudo, em sectores somente exercidos por homens, de modo a se reduzir a desigualdade no género.

Camponeses da Caála orientados a produzir para o mercado

Noutra palestra realizada no município da Caála, também no quadro da Jornada Março Mulher, sobre o tema “ A mulher e gestão no lar”, o director do Gabinete de Estudo, Planeamento e Estatística da Administração local, Fernando Kassoma, apelou aos camponeses da municipalidade a orientar a produção ao mercado, no sentido de se aumentar a renda familiar.

Disse ser oportuno que os camponeses saiam da agricultura de subsistência e optar pela produção orientada para o mercado, de modo a aumentar os lucros.

Com esta iniciativa, continuou, se poderá reanimar as iniciativas empreendedoras das famílias camponesas no sector agrícola do município e promover condições necessárias para a dinamização do sector industrial, assim como abrir novos modelos de empregabilidade, com a exploração alargada dos recursos locais.

