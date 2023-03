Ministro do Interior quer empenho no combate à criminalidade

O ministro do Interior, Eugénio Laborinho, orientou, esta quinta-feira, no Cunene, maior entrega dos efectivos do Serviço de Investigação Criminal (SIC) no combate à criminalidade.

O ministro falava durante o acto de inauguração da nova Direcção Provincial do SIC no Cunene, que foi reabilitado e ampliado, passando a ter 26 gabinetes, contra os 12 anteriores.

O edifício que contempla, igualmente, duas selas masculinas e femininas, ficou orçado em cerca de 571 milhões e 120 mil kwanzas, no âmbito do Plano Integrado de Intervenção nos Municípios (PIIM).

Na ocasião, Eugénio Laborinho disse que com o novo edifício, os efectivos do SIC têm agora melhores condições para darem respostas operativas, no quadro do combate à criminalidade e crimes conexos.

“Soubemos que não havia condições na anterior instalação, mas acabaram de ganhar mais espaços com aumento de 80 por cento dos departamentos, devidamente equipados”, afirmou.

Lembrou que a província do Cunene tem uma vasta fronteira, com algumas vulnerabilidades de riscos, desde a imigração ilegal, tráfico de moeda, contrabando de combustível e em outras situações tráficos de seres humanos.

“A situação operativa no Cunene é calma, mas o que nos preocupa mesmo é a fronteira, pelo que vamos constatar e baixar orientações sobre o reforço no controlo da passagem de mercadorias, entrada ilegal de estrangeiros, contrabando de combustível”, considerou.

Informou que tudo será feito para a criação do laboratório central de criminalística, em falta no novo edifício, tendo em conta que o ponto estratégico em que o Cunene se encontra.

Eugénio Laborinho destacou que o PIIM está resolver grande parte dos problemas, acrescentando que basta ver as inaugurações que ocorrem nas províncias, sendo que o Ministério do Interior também foi contemplado com vários projectos.

O delegado provincial do Interior do Cunene, comissário, António Ribeiro, reconheceu que é um grande ganho o novo edifício devidamente renovado, ampliado e equipado no sentido de facilitar o trabalho do SIC.

O também comandante da Polícia Nacional, afirmou que dispõe de ferramentas utilizadas para a recolha de dados nos lugares de acontecimentos dos factos delituosos, desde as expressões digitais, para o esclarecimento mais fácil dos crimes.

António Ribeiro sublinhou que com os meios de transportes e motorizados recebidos, os efectivos estão munidos para poderem trabalhar dia e noite no combate à criminalidade.

Por seu turno, o vice-governador do Cunene, Apolo Ndinoulenga, destacou a importância da infra- estrutura que concorre para a melhoria das condições de trabalho dos efectivos do SIC, que anteriormente funcionavam em gabinetes apertados.

Apolo Ndinoulenga disse que esta solidariedade do governo vai continuar com a construção de mais infra-estruturas, para conferir boas condições aos efectivos do Ministério do Interior e a polícia nacional.

O ministro do Interior, Eugénio Laborinho, procedeu à entrega de três viaturas de marca Land Cruiser e quatro motorizadas, para facilitar o trabalho operativo do SIC.

Durante os dois dias de trabalho no Cunene, vai realizar visitas de constatação ao comando dos Bombeiros, SME, SIC, posto de Santa Clara, ao terreno das futuras instalações do CISP, Unidade da PIR e no canal do Cafú. PEM/LHE/AL