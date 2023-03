Ministro da Indústria e Comércio inaugura refinaria de sal

Uma refinaria de sal, com capacidade de produzir três mil e 500 toneladas por mês, num investimento privado de 5,5 milhões de dólares, foi inaugurada esta sexta-feira, no município de Viana, em Luanda, pelo ministro da Indústria e Comércio, Victor Fernandes.

De acordo com o governante, o país precisa de cerca de cem indústrias desta natureza e só possui quatro, pelo que apelou aos diferentes empresários para investirem nesta área de refinaria do sal.

Mas, segundo o ministro, a questão fundamental não está na quantidade de fábricas de refinaria, mas na quantidade de processamento que estas indústrias têm.

O fomento desta indústria, acrescentou, é de capital importância porque vai ajudar os produtores primários fornecedores de matéria prima que “agora podem contar com mais esta fábrica, com vista a refinar o sal com toda qualidade para o consumo humano”.

Relativamente à auto-suficiência deste produto, Victor Fernandes frisou que Angola ainda não é auto-suficiente em produção de sal refinado, mas o é na produção de primária, sem avançar quantidades, contando apenas com uma costa marítima “que nunca mais acaba” e condições climatéricas que favorecem.

A infra-estrutura que arrancou a sua primeira fase em Novembro de 2022 produz actualmente mil toneladas de sal iodado refinado e gerou 50 empregos directos.

A refinaria vai distribuir sal a padarias e outras indústrias, em embalagem de 250 e 500 gramas, um quilograma e pacotes a granel de 25 quilogramas, perspectivando aumentar para 140 o número de trabalhadores.

Em declarações à imprensa, o director-geral da refinaria, Rajesh Gurbani, de nacionalidade indiana, referiu ser a primeira vez que se faz investimentos nesta vertente, embora estando no ramo do comércio, há muitos anos, com fito de substituir os produtos importados para a produção nacional.

Segundo ele, a empresa conta com transporte suficientes para aquisição de matéria prima, proveniente dos vários pontos do país, com realce para as províncias do Bengo e de Benguela.

Dados disponíveis referem que a produção de sal em Angola foi de 182,6 mil toneladas, entre Julho de 2020 e Julho de 2021, o equivalente a um crescimento de 13,5%.

Segundo dados da Associação dos Produtores e Transportadores de Sal de Angola (APROSAL), por esta altura, o país tem mais de 20 salinas em funcionamento, distribuídas pelas províncias de Benguela (sete unidades), Namibe (6) e outras operacionais em Luanda, Zaire, Bengo, Cuanza Sul e Cabinda. AA/PA/AC