Intenso jogo diplomático entre EUA, UE e Reino Unido

Será só sorrisos quando a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, visitar o Presidente Joe Biden em Washington hoje. Informou a agência de notícias Bloomberg.

Os dois líderes vão enterrar o machado depois de meses de tensão na Europa desencadeada pela Lei de Redução da Inflação dos EUA, que dá incentivos fiscais a empresas no ramo de energias renováveis, infraestructuras e novas tecnologias, e devem concordar com um caminho que permitiria às empresas da UE de beneficiarem de alguns dos subsídios para a produção de baterias oferecidos apenas aos produtores americanos.

A trégua reflete um desejo mútuo de mostrar a força da aliança transatlântica no apoio à Ucrânia contra a invasão da Rússia, enquanto o foco muda para como aumentar munições e armas. No entanto, a Europa e os EUA ainda não estão totalmente alinhados sobre como lidar com a China. Os EUA estão a pressionar a UE para ser mais agressiva, enquanto as autoridades da UE temem outra guerra fria.

Em relação as relações com a China, a UE está pronta para coordenar uma abordagem em todo o bloco para controlar a exportação de chips, após uma decisão da Holanda de restringir alguns suprimentos, de acordo com o vice-presidente da Comissão, Valdis Dombrovskis.

Os holandeses estão a tentar encontrar um meio-termo entre os EUA e a China numa batalha crescente pela cadeia de fornecimento de chips no mundo. Ao fazer isso, o primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, caminha sobre uma linha tênue. O seu governo está a enfrentar uma pressão crescente de Washington, mas a empresa mais valiosa de seu país é a ASML Holding de semiconductores e a China é um de seus maiores clientes.

Em outro registo informativo da agência de notícias Bloomberg, os líderes franceses e britânicos vão tentar a reconciliação hoje, quando o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, viajar a Paris para se encontrar com o Presidente Emmanuel Macron. A viagem, a primeira visita de Estado de um primeiro-ministro inglês em cinco anos, acontece dias depois de Sunak chegar a um acordo para resolver uma disputa com a UE sobre os acordos comerciais da Irlanda do Norte.