Grupo Wagner aguarda reforços para o “assalto final” a Bakhmut

O grupo mercenário russo Wagner parece estar a fazer uma “pausa tática” em Bakhmut, avança o grupo de reflexão norte-americano Instituto para o Estudo da Guerra (ISW) .

O ISW acredita que os mercenários esperam a chegada de reforços suficientes de tropas russas convencionais antes de tomarem um lugar secundário na batalha.

Diz o ISW: “As forças russas provavelmente avançaram a noroeste de Bakhmut no dia 9 de Março, no meio de um provável aumento do ritmo das operações ofensivas russas na área. O líder do Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, afirmou que os combatentes do Grupo Wagner capturaram totalmente Dubovo-Vasylivka – 6 km a noroeste de Bakhmut.