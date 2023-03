Ataque a tiros em igreja de Hamburgo deixa vários mortos, diz polícia alemã

Várias pessoas foram mortas ou ficaram gravemente feridas em um ataque a tiros em uma igreja de Testemunhas de Jeová na cidade de Hamburgo, no norte da Alemanha, sendo que o motivo da ação ainda não estava claro, informou a polícia nesta quinta-feira.

O jornal Bild informou que sete pessoas morreram e outras oito ficaram feridas no ataque em uma igreja das Testemunhas de Jeová.

Não havia indícios de que um autor do ataque estivesse fugindo, disse um porta-voz da polícia, recusando-se a dizer quantas pessoas estavam mortas.

“Várias pessoas ficaram gravemente feridas, algumas até fatalmente. Estamos no local com um grande contingente de forças”, disse a polícia da cidade de Hamburgo no Twitter.

A emissora NDR citou um porta-voz da polícia que disse que um ou vários criminosos desconhecidos atiraram em pessoas em uma igreja por volta das 21 horas no horário local (17h no horário de Brasília).

“Todas as pessoas mortas têm ferimentos de bala”, disse o porta-voz.

A agência de notícias DPA da Alemanha, citando um repórter no local, disse que os residentes no distrito de Alsterdorf, no norte de Hamburgo, receberam alertas em seus telefones celulares sobre uma “situação de risco de vida” e que as ruas foram fechadas.

O prefeito de Hamburgo, que abriga o maior porto da Alemanha, expressou choque.

“Estendo minhas mais profundas condolências às famílias das vítimas. As forças estão trabalhando a toda velocidade para perseguir os perpetradores e esclarecer os antecedentes”, tuitou Peter Tschentscher.

Por Madeline Chambers