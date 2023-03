As acções dos bancos americanos e globais caíram nas últimas 24 horas – eliminando um valor estimado de US $ 100 bilhões – depois que o banco da costa oeste Silicon Valley Bank teve dificuldades em tranquilizar os clientes de capital de risco de que o seu dinheiro estava seguro, provocando uma queda de 60% nas suas acções. Informou a agência de notícias Reuters.

O Sillicon Valley Bank pode ser um caso único – dada a sua exposição ao desgaste do ano passado no sector de tecnologia, start-ups relacionadas e mercados de títulos. Mas é improvável que esteja sozinho.

Os principais bancos dos EUA também foram atingidos, com Wells Fargo caindo 6%, JPMorgan caindo 5,4%, Bank of America 6% mais baixo e Citigroup 4% mais baixo.

Com a pressão adicional das crescentes preocupações com o Credit Suisse – depois de adiar a publicação do seu relatório anual esta semana, após uma ligação de última hora da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA – as acções dos bancos europeus caíram em relação aos pares dos EUA. As acções do Credit Suisse caíram mais 4% para mínimos recordes.

Numa semana conturbada para bancos e tecnologias financeiras em geral, também houve preocupação com a falência do credor de cripto moedas Silvergate Capital, que divulgou planos de fechar e liquidar voluntariamente. O credor subprime britânico Amigo disse na sexta-feira que estava à lutar para garantir um capital adicional de £ 45 milhões (US$ 54 milhões) de investidores – fazendo com que suas ações caíssem 30%.

As reverberações nos mercados mundiais traduziram-se por uma corrida aos valores seguros e liquidação dos valores de risco.

Os mercados aguardam com ansiedade a divulgação do relatório de emprego de fevereiro dos EUA ainda hoje para avaliar a reação do Fed à situação económica e financeira.