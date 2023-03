Arábia Saudita e Irão restabelecem relações diplomáticas, em acordo mediado pela China

O Irão e a Arábia Saudita concordaram em restaurar os laços diplomáticos na sexta-feira, em acordo mediado pela China, encerrando sete anos de distanciamento e abalando o alinhamento geopolítico do Oriente Médio. A notícia foi divulgada pela Reuters e pelo Wall Street Journal.

O acordo, que vem depois de outras tentativas fracassadas do Iraque e de outros países, marca uma vitória diplomática para Pequim numa região onde os EUA há muito dominam a geopolítica.

O Irão e a Arábia Saudita são grandes fornecedores de petróleo para a China e buscaram laços económicos mais estreitos, mas o acordo marca a primeira vez que Pequim pesou tanto nas rivalidades da região.

Teerão e Riad concordaram em retomar as relações diplomáticas e reabrir as embaixadas dentro de dois meses, de acordo com um comunicado divulgado pelo Irão, Arábia Saudita e China. “O acordo inclui a afirmação do respeito pela soberania dos Estados e da não ingerência nos assuntos internos”, disse.

Os laços entre os dois países foram cortados em 2016, depois que a embaixada saudita em Teerão foi invadida em meio a protestos contra a execução pelo governo saudita de um proeminente clérigo xiita.

No acordo de sexta-feira, assinado pelo principal oficial de segurança do Irão, Ali Shamkhani, e pelo conselheiro de segurança nacional da Arábia Saudita, Musaed bin Mohammed Al-Aiban, os dois países concordaram em reativar um acordo de cooperação de segurança de 2001, bem como outro pacto anterior sobre comércio, economia e investimento.

Outro rival do Irão no Golfo Pérsico, os Emirados Árabes Unidos, reabriu a sua embaixada no Irão no ano passado e tem buscado comércio e linhas de comunicação abertas com Teerão.

O restabelecimento das relações diplomáticas não torna o Irão e a Arábia Saudita aliados – eles ainda têm visões diferentes para o Oriente Médio. O acordo não abordou as preocupações que os sauditas compartilham com os EUA e Israel sobre as milícias apoiadas pelo Irão no Líbano, Síria, Iêmen e outros lugares, ou seu programa de mísseis balísticos.

Mas o acordo mediado pela China representa um alívio significativo das tensões que antes pareciam insolúveis. O principal diplomata da China, Wang Yi, descreveu o acordo como uma vitória para o diálogo e a paz, acrescentando que Pequim continuará a desempenhar um papel construtivo na abordagem de questões globais.

O papel da China nas negociações marca um passo importante para as ambições de Pequim na região e outro golpe para os EUA numa parte do mundo onde os EUA travou guerras e gastou centenas de bilhões de dólares para fornecer segurança aos aliados.

Um porta-voz de segurança nacional da Casa Branca disse que os Estados Unidos estavam ao corrente das negociações e saudaram quaisquer esforços para ajudar a acabar com a guerra no Iêmen e aliviar as tensões no Oriente Médio.

Os laços estratégicos de longa data entre a Arábia Saudita e os Estados Unidos têm sido tensos sob a administração do presidente Joe Biden devido ao histórico de direitos humanos do reino, à guerra do Iêmen e, mais recentemente, aos laços com a Rússia e à produção de petróleo da OPEP+.