Os minerais críticos são o novo petróleo do século 21?

Os minerais, metais e terras raras necessários para as transições verde e digital estão-se a tornar o petróleo deste século – desencadeando uma corrida para garantir o fornecimento e capacidade de produção locais ou em países amigáveis.

Um mineral crítico é um elemento metálico ou não metálico que possui duas características: É essencial para o funcionamento de novas tecnologias modernas, economias ou segurança nacional e existe o risco de que as suas cadeias de fornecimento sejam interrompidas.

Minerais críticos como cobre, lítio, níquel, cobalto e elementos de terras raras são componentes essenciais em muitas das tecnologias de energia limpa de rápido crescimento de hoje – de turbinas eólicas e redes elétricas a veículos elétricos.

A demanda por esses minerais crescerá rapidamente à medida que as transições de energia limpa ganharem ritmo.

Usinas de energia solar fotovoltaica, parques eólicos e veículos elétricos geralmente requerem minerais mais críticos para serem construídos do que suas contrapartes baseadas em combustíveis fósseis.

Um carro elétrico típico requer seis vezes mais insumos minerais do que um carro convencional, e um parque eólico offshore requer treze vezes mais recursos minerais do que uma usina de energia movida a gás de tamanho semelhante.

Desde 2010, a quantidade média de recursos minerais necessários para uma nova unidade de capacidade de geração de energia aumentou 50%, à medida que a participação de renováveis em novos investimentos aumentou.

À medida que os países aceleram os seus esforços para reduzir as emissões, eles também precisam garantir que os sistemas de energia permaneçam resilientes e seguros. A crescente importância de minerais críticos num sistema de energia descarbonizante exige que os formuladores de políticas energéticas expandam seus horizontes e considerem possíveis novas vulnerabilidades. As preocupações com a volatilidade dos preços e a segurança do abastecimento não desaparecem num sistema de energia eletrificado rico em fontes renováveis.

A China tem a liderança inicial, dominando a produção de muitos minerais críticos, incluindo lítio e terras raras. Nos últimos anos, garantiu depósitos em todo o mundo e investiu pesadamente na fabricação doméstica de tecnologias limpas, como veículos elétricos, baterias e painéis solares.

As nações ocidentais agora dão prioridade máxima em garantir o fornecimento desses materiais. O Ocidente foi tentado pela oportunidade econômica, mas também castigado pela recente escassez de semicondutores, os esforços da Europa para substituir as importações de energia da Rússia.

O presidente Biden e o ex-presidente Donald Trump assinaram ordens executivas para minerais críticos, e os EUA tiveram sucesso recente ao começar a construir cadeias de suprimentos locais.

O mais recente esforço da UE – uma Lei de Minerais Críticos – visa impulsionar a mineração, processamento e reciclagem na região. No entanto, as ambiciosas reformas de licenciamento da UE também podem ser o maior obstáculo para obter um acordo político sobre a lei. As reformas das licenças dos EUA, destinadas a seguir a Lei de Redução da Inflação, permanecem paralisadas.

Também parece que podemos obter um clube do G-7 de compradores de minerais críticos do Grupo das Sete democracias avançadas para garantir fornecimentos de países ricos em minerais na África, Ásia e América Latina. O assunto está aparentemente na agenda do encontro em Washington entre o presidente Biden e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

José Correia Nunes

Director Executivo

Portal de Angola