Bayern Munique eliminou o PSG na Liga dos Campeões europeus

O Bayern Munique apurou-se para os quartos-de-final da Liga dos Campeões europeus de futebol após ter vencido nos oitavos o Paris Saint-Germain.

Mbappé e Vitinha podiam ter mudado o rumo dos acontecimentos

Durante a primeira parte, os parisienses dominaram e conseguiram criar algumas oportunidades. De notar que o PSG tinha de vencer visto que na primeira mão, em Paris, os franceses tinham sido derrotados por 0-1.

O avançado francês Kylian Mbappé e o médio português Vitinha tiveram as melhores oportunidades para o PSG mas faltou uma melhor finalização em ambas as situações.

No intervalo o PSG tinha uma ligeira vantagem no que diz respeito às oportunidades, mas o resultado mantinha-se com um empate sem golos.

Choupo-Moting, ex-PSG, abriu marcador

Durante a segunda parte, os germânicos aumentaram o ritmo de jogo e começaram a criar problemas aos parisienses.

Aos 61 minutos, o italiano Marco Verratti, sob a pressão do médio alemão Leon Goretzka, perdeu a bola que foi recuperada pelo avançado germânico Thomas Müller. Com a bola recuperada, Leon Goretzka lançou o avançado camaronês Eric Maxim Choupo-Moting na área que rematou forte para o fundo da baliza do italiano Gigi Donnarumma.

Recorde-se que Eric Maxim Choupo-Moting vestiu a camisola do Paris Saint-Germain durante duas temporadas antes de assinar pelo Bayern Munique durante o Verão de 2020.

O Bayern passou para a frente no marcador, enquanto o PSG já tinha perdido dois defesas por lesão: Marquinhos e Nordi Mukiele.

O Paris Saint-Germain vai tentar reagir mas sem criar perigo junto da baliza do suíço Yann Sommer, o guarda-redes do Bayern Munique.

Nos minutos finais, num contra-ataque, o lateral português João Cancelo lançou em profundidade o avançado alemão Serge Gnabry que acabou por apontar o segundo golo do Bayern Munique.

O clube alemão venceu por 2-0 o Paris Saint-Germain e apurou-se para os quartos-de-final visto que no conjunto das duas mãos, os germânicos triunfaram por 3-0.

De notar que no outro encontro desta quarta-feira, 8 de Março, os ingleses do Tottenham receberam e empataram sem golos frente aos italianos do AC Milan. Os transalpinos seguiram em frente na prova visto que na primeira mão tinham vencido por 1-0.

O Bayern Munique e o AC Milan juntaram-se aos dois primeiros clubes apurados: Benfica e Chelsea que já tinham carimbado o passaporte para os quartos-de-final da Liga dos Campeões europeus de futebol.